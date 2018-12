Bắt thầy giáo lừa 'chạy việc' vào trường công an chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 8/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thanh (37 tuổi, trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, đối tượng Nguyễn Hữu Thanh là giảng viên thỉnh giảng môn thể dục thể thao một trường Đại học ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Thanh tự giới thiệu mình là người thân quen với một cán bộ Cao cấp của Tổng cục An ninh- Bộ Công an. Đối tượng này liên lạc với các đối tượng ngoài xã hội tìm các trường hợp có nguyện vọng ở lại phục vụ trong lực lượng CAND giao hồ sơ cho Thanh để Thanh chạy vào học Cao đẳng hoặc Trung cấp CAND dưới dạng cử tuyển với chi phí 400 triệu đồng/1trường hợp. Sau khi tìm gặp được các con mồi, Thanh và các đối tượng đã tìm cách tiếp cận, giới thiệu về khả năng “chạy” vào học tại các trường CAND của bản thân.

Khi bị hại tin tưởng, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển trước 50% chi phí làm tiền đặt cọc, sau khi có quyết định nhập học sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại. Khi nhận đủ tiền đặt cọc, các đối tượng giao những quyết định trúng tuyển giả cho các bị hại để lấy nốt số tiền còn lại. Cho đến khi một số bị hại tại Quảng Nam làm thủ tục nhập học cho con mình thì mới phát hiện quyết định nhập học là giả.

Tiếp nhận tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung lực lượng, xây dựng kế hoạch, tổ chức xác minh, điều tra khẩn trương theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, từ năm 2016 đến năm 2017, Thanh và các đối tượng có liên quan đã nhận tiền để “chạy” vào học tại trường CAND đối với 9 trường hợp, tổng số tiền mà y chiếm đoạt là hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Căn cứ quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã chuyển vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Hữu Thanh thực hiện tại Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành tạm giam bị can Nguyễn Hữu Thanh để đấu tranh mở rộng vụ án.

