Bắt thêm 4 đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' trong Tập đoàn Nam Long

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Việt Hà (SN 1988), trú tại Tân Thành, Kinh Dương (Hải Phòng); Đào Anh Tài (SN 1991), trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM; Nguyễn Văn Lữ (SN 1993), trú tại phường Đông Hải, quận Hải An (Hải Phòng) và Mai Quang Anh (SN 1997), trú tại Đại Bản, An Dương (Hải Phòng).

Các đối tượng nêu trên bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã theo Quyết định số 22, ngày 2/4/2019, do liên quan đến băng nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất cao tự xưng là Tập đoàn Nam Long.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, Tập đoàn Nam Long do Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú tại phường Cầu Kho, Quận 1, TP HCM) cầm đầu, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Tập đoàn Nam Long có 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 đến 5 tỉnh. Các đối tượng đã tạo vỏ bọc hợp pháp với danh nghĩa là Cổ phần tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng Thành Nam, thuê trụ sở, mở 26 chi nhánh, sau đó in card visit quảng cáo để cho vay nặng lãi.

Đây là một tổ chức hoạt động tín dụng quy mô lớn, phức tạp với các hình thức tra tấn nhân viên như thời trung cổ nếu vi phạm; sử dụng nhân viên “dỗ ngọt” để mời khách hàng vay; sử dụng bạo lực để xử lý khách hàng quá hạn...

Hình thức kinh doanh cho vay tài chính của Tập đoàn Nam Long, như sau: Hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày, thì mỗi ngày người vay phải trả số tiền gốc và lãi là 3% tổng số tiền vay. Còn hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, thì mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% tổng số tiền vay. Ngoài ra, còn một loại hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi từ 15-30%/ngày...

Hiện nay, công an Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các Cục cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ - Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

Hoàng Lam