Bắt thêm ba nghi phạm trong vụ ôm súng, lựu đạn cố thủ trong ô tô

Theo một nguồn tin riêng của Tiền Phong, liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia, lực lượng chức năng vừa tiến hành bắt thêm 3 nghi phạm gồm Phạm Thanh Hùng (SN 1976, trú tại xã Sơn Tây), Nguyễn Bá Bảo (SN 2002, trú xã Sơn Kim 2) và Nguyễn Thanh Thảo (SN 1991, trú tại xã Sơn Kim 1), huyện Hương Sơn. Tại đây, lực lượng công an thu giữ thêm 1.797 viên hồng phiến, 1 quả lưu đạn.

Ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn xác nhận, cùng thời điểm bắt nghi phạm Đào Viết Sơn (SN 1992, trú thôn Kim Thành) cơ quan chức năng đã bắt thêm đối tượng Hùng. “Hùng bị bắt cùng thời điểm bắt đối tượng Sơn. Riêng đối tượng này ở địa phương nghiện ngập, không nghề nghiệp, ăn chơi lêu lỏng ”, vị chủ tịch xã thông tin.

Còn ông Trần Văn Hải, Chủ tịch xã Sơn Kim 1 cho biết, Thảo chưa từng có tiền án, tiền sự, sinh sống bình thường tại địa phương.

Khám xét nhà ở đối tượng Đào Viết Sơn “Hiện đối tượng Thảo đang bị tạm giữ do liên quan đến đường dây ma túy. Thảo có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy nhưng chưa có cơ sở để nhận định. Còn ở quê, đối tượng sinh sống bình thường, chưa có gia đình”, ông Hải cho hay.

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Kỷ Vị - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 cho biết, đối tượng Nguyễn Bá Bảo vừa bị bắt giữ vì có liên quan đến đường dây ma túy.

“Bảo bị bắt giữ liên quan đến đường dây ma túy. Hiện đối tượng này đã nghỉ học, vừa mới đi làm về, còn hoàn cảnh gia đình bố mẹ làm nông dân. Bảo chưa từng có tiền án tiền sự, sinh sống ở địa bàn bình thường”, ông Vị cho biết.

Như đã thông tin, khoảng 15h ngày 15/2, ôtô bán tải không có BKS cùng chiếc Fortuner 7 chỗ biển kiểm soát ở tỉnh Gia Lai được yêu cầu dừng để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành. Lực lượng chức năng phải dùng xe ch4uyên dụng truy đuổi.

Một khẩu súng lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường Trong quá trình bỏ chạy xe bị mắc kẹt dưới hố sâu của ruộng lúa tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Hai nghi can Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, trú xã Sơn Tây) cùng Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) không đầu hàng mà chốt chặt cửa, cầm súng, lựu đạn cố thủ trong xe. Sau gần 4 giờ cảnh sát vận động, hai nghi can mới bỏ lại vũ khí ra đầu hàng.

Đến sáng 16/2, người còn lại liên quan là Nguyễn Văn Phước (trú phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) ra đầu thú sau một đêm lẩn trốn ở khu rừng xã Sơn Quang.

Lực lượng công an tiến hành khám nghiện hiện trường tại chiếc xe ô tô hai đối tượng cố thủ Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 9kg ma túy đá, 6.000 viên hồng phiến, 2 quả lưu đạn và nhiều tang vật liên quan.

Công an huyện Hương Sơn xác nhận, đến chiều ngày 16/2, lực lượng tiến hành khám xét nhà và bắt giữ thêm Đào Viết Sơn (SN 1992, trú tại xã Sơn Tây).

