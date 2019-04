Bất thường vụ chuyển giao tang vật vụ phá rừng mun Phong Nha – Kẻ Bàng

Quyết định một đường, làm một nẻo



Cách đây hơn 1 tuần, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, Đồn Biên phòng Cồn Roàng (đóng tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch) đã cho chuyển bất thường một lượng lớn gỗ mun mà đơn vị này bắt được về xuôi mà không rõ đi đâu.

Phóng viên Tiền Phong gọi điện xác minh qua lãnh đạo của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (đơn vị chủ rừng) thì được biết: Ngày 6/4/2019, lực lượng Biên phòng có dùng xe ô tô tải biển đỏ chở một lượng gỗ mun mà đơn vị này thu giữ được về xuôi, có đi qua 2 trạm chốt của Kiểm lâm vườn đóng trên đường 20 - Quyết Thắng. Lực lượng chốt chặn của Kiểm lâm vườn đã tổ chức kiểm tra và yêu cầu được sao lưu hồ sơ gỗ, nhưng phía Biên phòng không đồng ý với lí do “bí mật quân sự”.

Nhân viên của 2 trạm này cho biết, họ đã nhanh tay chụp ảnh được tờ quyết định về việc “Chuyển hồ sơ, tang vật các vụ phát hiện, thu giữ gỗ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý”, do Thượng tá Nguyễn Hữu Khương, Phó đồn trưởng, Đồn Biên phòng Cồn Roàng ký cùng ngày. Địa chỉ cơ quan mà tờ quyết định này chuyển gỗ đến là Hạt Kiểm lâm Bố Trạch. Lý do chuyển, là do trị giá tang vật vụ vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền của Đồn trưởng Đồn Biên phòng. Tổng khối lượng gỗ mun mà cơ quan này nói trong quyết định là 2,91m3. Quyết định này cũng ghi rõ, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần kể từ khi quyết định này có hiệu lực, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Bố Trạch khẳng định là không hề tiếp nhận một thanh gỗ nào từ phía Biên phòng chuyển giao.

Ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình khá ngạc nhiên khi được hỏi về việc chuyển giao gỗ. Ông Thái khẳng định, Kiểm lâm Quảng Bình không hề nhận chuyển giao gỗ tang vật từ Biên phòng Quảng Bình. Ông Thái cho biết thêm: Thông thường, sau khi các cơ quan chức năng ngoài Kiểm lâm mà bắt giữ được gỗ, thường họ sẽ báo cho Kiểm lâm đến để đo đếm, bàn giao và Kiểm lâm phải huy động phương tiện để vận chuyển về kho của mình cất giữ và xử lí. Hiếm khi các cơ quan đó chủ động chở gỗ về để bàn giao tại trụ sở Kiểm lâm, vì như thế vừa vất vả, vừa tốn kém.

Trước sự biến mất bí ẩn của lô gỗ tang vật nói trên, PV Tiền Phong đã gọi điện hỏi Đại tá Đinh Văn Lưu, Trưởng phòng Phòng chống Tội phạm Ma túy thuộc Biên phòng Quảng Bình thì ông Lưu nói không biết có việc vận chuyển gỗ tang vật về bàn giao cho kiểm lâm.

Quyết định của Ðồn Biên phòng Cồn Roàng

Công an phát văn bản “đòi” tang vật vụ án

Việc số gỗ mun quý hiếm không về đúng địa chỉ như trong quyết định của Biên phòng khiến dư luận xôn xao. PV Tiền Phong đã vận dụng nhiều nguồn tin nhưng vẫn không thể xác định được số gỗ nói trên đang nằm ở đâu. Ngày 15/4, tức là sau 9 ngày quyết định bàn giao gỗ của Biên phòng có hiệu lực, Công an huyện Bố Trạch buộc lòng phát văn bản gửi Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và Đồn Biên phòng Cồn Roàng đề nghị phối hợp xác minh, trao đổi thông tin và vật chứng.

Văn bản do Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch nêu rõ: “…qua nắm tình hình được biết, sau khi phát hiện vụ việc khai thác lâm sản trái phép xảy ra, Đồn Biên phòng Cồn Roàng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức tuần tra phát hiện thu giữ một số lâm sản (gỗ mun) cất giấu thuộc Tiểu khu 649; Tiểu khu 650; khu vực Đá Trượt, khu vực Hang Lòn và khu vực rừng phòng hộ tại bản Cồn Roàng thuộc xã Thượng Trạch. Để truy tìm thu giữ vật chứng của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch kính đề nghi Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Cồn Roàng phối hợp xác minh, trao đổi thông tin và vật chứng (nếu có), giúp cho cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch sớm làm rõ vụ án, phục vụ xử lí tội phạm đúng quy định pháp luật”.

Sau 4 ngày Công an huyện Bố Trạch phát văn bản và cử Điều tra viên vào làm việc trực tiếp, ngày 19/4 Biên phòng Quảng Bình mới chính thức chuyển giao số gỗ tang vật cho cơ quan CSĐT với khối lượng 2,91m3. Vì sao Biên phòng Quảng Bình không chuyển giao tang vật theo đúng địa chỉ ghi trong quyết định? Vì sao Biên phòng Quảng Bình chậm trễ, buộc Công an huyện Bố Trạch phải phát văn bản mới chuyển giao tang vật cho cơ quan điều tra? Việc chuyển giao chậm trễ như đã nói ở trên có đúng với khối lượng gỗ đã thu giữ?

Giải thích về việc mình đã từng nói không biết việc vận chuyển gỗ về để chuyển giao cho cơ quan chức năng, Đại tá Đinh Văn Lưu, Trưởng phòng Phòng chống Tội phạm Ma túy thuộc Biên phòng Quảng Bình phân trần là qua điện thoại, không biết là ai nên đã nói như thế, chứ thực chất ông nắm rõ vụ việc? Còn việc “chủ động” chở gỗ về là do tiện thể có xe ô tô tải lên đồn. Nói về lí do Biên phòng đã không chuyển giao số gỗ cho Hạt Kiểm lâm Bố Trạch như trong quyết định là chờ phía công an khởi tố vụ án để chuyển giao một thể.

Việc Biên phòng Quảng Bình “chủ động” chở gỗ tang vật về nhưng lại không “chủ động” chuyển giao cho cơ quan chức năng khiến dư luận nghi ngờ về động cơ, mục đích của Biên phòng trong vụ việc này. Phía công an huyện Bố Trạch tiết lộ, đang cho xác minh xem liệu Biên phòng đã chuyển giao đầy đủ khối lượng gỗ mà đơn vị này đã phát hiện và thu giữ tại hiện trường hay chưa.

Vụ phá rừng mun quý hiếm trong vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng bị phát hiện làm rúng động dư luận. Bởi vụ phá rừng nghiêm trọng này nằm sát nách Ðồn Biên phòng Cồn Roàng. Ngày 9/4/2019, Công an huyện Bố Trạch khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, và đến nay đã bắt giam 7 đối tượng liên quan.

