Bắt trộm hàng chục trâu, bò đem vào rừng xẻo thịt

TPO - Ngày 19/2, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án trộm cắp trâu, bò liên tỉnh quy mô lớn do một nhóm đối tượng trú tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An gây ra.