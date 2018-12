Bé 20 tháng tuổi nguy kịch tại trường không phải do cô giáo bạo hành

TPO - Bé trai 20 tháng đang sinh hoạt tại trường mầm non thì được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Phụ huynh cho rằng, có thể do cô giáo bạo hành tuy nhiên, sau quá trình điều tra, công an cho rằng bé trai nhập viên không do bị bạo hành.