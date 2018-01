Bé trai 7 tuổi và bà ngoại bị người tình của mẹ sát hại

Ngày 24/1, Công an Đồng Nai cho biết nghi can sát hại hai bà cháu tại phường Long Bình, TP Biên Hòa là Chu Văn Sự (28 tuổi, quê Lạng Sơn). Hắn là bạn trai của chị Trần Thị Kim Trang - con gái và mẹ của nạn nhân.Theo điều tra, Sự có tình cảm với chị Trang mấy tháng nay nhưng bị gia đình người tình phản đối. Hắn đe dọa "sẽ giết cả nhà" chị này.Tối hôm qua Sự tìm đến, xảy ra cãi vã với mẹ của chị Trang nên đâm chết bà và con trai riêng 7 tuổi của chị này.Đi làm về thấy phòng trọ khóa ngoài, cửa vương vết máu, chị Trang tri hô hàng xóm phá cửa, hốt hoảng khi phát hiện mẹ và con trai đã tử vong.Cảnh sát xác định Sự là nghi can, truy bắt ngay trong đêm. Tuy nhiên, đến sáng nay hắn đã treo cổ tự tử tại huyện Trảng Bom.

Theo VnExpress