Bênh bạn, nam thanh niên bị sát hại ở hội trại hè

Ngày 18/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thi (SN 1992, ở thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu) về hành vi giết người.

Một số đối tượng khác là Nguyễn Thành Luân (SN 1997) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1992, đều ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu) bị khởi tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, vào khoảng 22h ngày 4/8, Nguyễn Xuân Nam (SN 1999, ở Tân Dân, Khoái Châu) cùng Bùi Xuân Huy (SN 1991) và Hoàng Văn Trường (SN 2002, ở Đồng Tiến, Khoái Châu) đến Hội trại hè ở xã Tân Dân chơi.

Lúc này, Huy bị đối tượng Thi và Hòa lao vào đấm, đá túi bụi, khi Huy bỏ chạy hai đối tượng trên tiếp tục cầm gậy và ghế nhựa truy đuổi đến cùng để đánh. Sau đó, đối tượng Thi quay trở lại tiếp tục gây sự và đánh liên tiếp vào mặt Nam.

Thấy bạn bị đánh, Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1996, trú tại thôn Bình Dân, xã Tân Dân) xưng bạn và bênh vực Nam thì bị Thi lao vào đánh.

Lợi dụng hội trại đông người, Thi dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng ngực và lưng làm Ngọc bị thương. Do vết thương quá nặng Ngọc đã chết trên đường đi cấp cứu.

Theo công an tỉnh Hưng Yên, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do Hòa và Huy mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm trai gái.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Hà