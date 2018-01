Bênh cha, con trai Bí thư xã đánh người nhập viện

Ngày 11/1, thượng tá Phạm Thanh Bình – Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Thiên Tường (SN 1989, trú xã Nhân Cơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đơn tố cáo của anh Trần Thanh Mậu (SN 1989, trú xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, Đắk Nông), vào khoảng 21h30, ngày 10/8/2017 anh Mậu cùng một số người đứng chờ xe khách trước quán karaoke Tiến Đạt III (ở xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp).

Thời điểm đó, xe ô tô do ông Lâm Trí Hy (Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ) điều khiển đi vào quán karaoke này và vướng phải hành lý của nhóm anh Mậu. Vì thế, giữa ông Hy và nhóm bạn anh Mậu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ông Hy lấy điện thoại gọi cho ai đó.



Mấy phút sau, một chiếc taxi chở khoảng 4-5 người tới. Nhóm người này dùng súng điện tấ công anh Mậu và những người đứng trước quán karaoke chờ xe. Khi anh Mậu ngã xuống đất, nhóm người đi trên xe taxi lao tới đánh nạn nhân tới ngất xỉu. Trong số những người hành hung, anh Mậu nhận ra Lâm Thiên Tường-con trai của ông Hy.

Quán karaoke xảy ra vụ việc con trai Bí thư xã đánh người. Ảnh LỮ HỒ.

Sau khi bị đánh, anh Mậu được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp cấp cứu rồi chuyển xuống bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (TP.HCM) tiếp tục điều trị. Theo chẩn đoán của bệnh viện, anh Mậu bị chấn thương cột sống, phải dùng áo nẹp toàn thân để cố định.

Trao đổi với PV, ông Hy cho rằng người đi cùng mình hôm đó là ông N.V.T-một cán bộ của UBND xã Nhân Cơ. Ông Hy nói người gọi điện thoại nhờ người khác đến giải quyết vụ gây gổ là ông T., sau đó thì xảy ra việc nhóm anh Mậu bị đánh trọng thương.

Theo kết quả giám định của Công an huyện Đắk R’lấp, anh Mậu thương tích 17%. Vào ngày 4/1/2018, Công an huyện Đắk R’lấp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Thiên Tường.

Hiện Công an huyện Đắk R’lấp đang tiếp tục điều tra mở rộng, điều tra.

Lữ Hồ