Bệnh nhân nhiễm HIV mang theo dao đòi bác sỹ khám bệnh

Cụ thể, sáng cùng ngày bệnh nhân Nguyễn Như Trọng (SN 1972, trú tại Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; nhiễm HIV) bị táo bón và đến phòng khám viêm gan C, Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng. Tại đây, bệnh nhân có lời lẽ khiếm nhã, chửi thề và yêu cầu bác sỹ chữa táo bón. Bác sỹ trực tại phòng khám viêm gan C đã giải thích và mời người này tới khoa tiêu hóa để được điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân Trọng không chấp hành, chửi thề và tiếp tục đe dọa bác sỹ.

Tiếp nhận thông tin, đội an ninh thuộc Bệnh viện Việt - Tiệp đã mời bệnh nhân ra khỏi khu vực khám bệnh tránh ánh hưởng tới bác sỹ và người bệnh khác. Quá trình làm việc, lực lượng an ninh phát hiện trong người bệnh nhân Trọng mang theo con dao bầu. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ đã thông báo và phối hợp với công an phường sở tại khống chế bệnh nhân này.

Bệnh nhân mang theo dao bầu đe dọa bác sĩ, ảnh: CTV.

Công an phường Cát Dài (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) xác nhận, đơn vị đã khống chế bệnh nhân Nguyễn Như Trọng và thu giữ tang vật là dao bầu do bệnh nhân mang theo khi vào Bệnh viện Việt - Tiệp. Bệnh nhân này là đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV và đang điều trị bằng thuốc (Methadone, ARV) tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS chi nhánh tại quận Lê Chân. Bệnh nhân này còn có tiền sử mắc bệnh thần kinh.

Sau khi xác định lý lịch, hồ sơ bệnh án, Công an phường Cát Dài đã lập biên bản, đồng thời phối hợp với gia đình để có biện pháp giáo dục, xử lý theo quy định.

Trước đó, từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019, bệnh nhân Nguyễn Như Trọng đã điều trị viêm gan C miễn phí tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng. Bệnh nhân được điều trị khỏi và theo dõi 6 tháng không bị tái nhiễm.

Phương Linh - Nguyễn Hoàn