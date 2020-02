Bênh vực nữ tiếp viên karaoke, 1 người thiệt mạng

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh CTV

Ngày 9/2, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bước đầu đã làm rõ vụ đâm chết người ở quán karaoke trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất.



Theo thông tin ban đầu, 15 giờ ngày 8/2, Huỳnh Ngọc Thơm (26 tuổi, trú tại thôn Lộc Tự, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn) cùng nhóm bạn sau khi đi nhậu về, ghé quán karaoke Tình Ca Việt, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn để tiếp tục nhậu và hát hò.



Tại đây, cũng có một nhóm khác đang hát tại phòng VIP 4, trong đó có vợ chồng anh Phạm Tấn Quân (39 tuổi, trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, Bình Sơn).



Đến 16 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Thơm ra về và khi tính tiền thì bị thiếu, nên xảy ra cự cãi. Lúc này, nhóm Thơm xông vào hành hung nữ tiếp viên tên L. quê ở Lâm Đồng.



Thấy nữ tiếp viên bị đánh, anh Quân vào can thiệp và xảy ra đánh nhau với nhóm của Thơm. Quân dùng viên gạch đánh vào đầu, cổ của Thơm gây thương tích. Sau đó, Thơm được bạn chở về nhà, lấy con dao phay dài 29cm, giấu trong người quay lại quán karaoke.



Lúc này, anh Quân vẫn còn ở quán, Thơm liền rút dao chém nhiều nhát trên đầu, đâm vào đùi bên phải nạn nhân. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng anh Quân đã tử vong do mất máu quá nhiều.



Bước đầu, Thơm đã nhận tội. Hiện Công an huyện Bình Sơn đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Ngọc