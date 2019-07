Bị bà chủ từ chối đi khách sạn, gã trai trẻ nổi cơn hận tình

Quảng cáo

Vào tháng 3/2010, Hoàng Hữu Th. rời Quảng Trị vào TP. Pleiku tìm việc làm. Với vẻ bề ngoài khoẻ mạnh, đẹp trai, Th. nhanh chóng xin được một chân bốc vác, vận chuyển gas tại cơ sở bán gas.



Bà chủ Lê T. L tuy đã ngoài 30, có chồng đề huề nhưng vẫn mềm lòng trước sự trẻ trung, rắn rỏi của chàng trai trẻ xứ Quảng. Sau những lần đong đưa, tán tỉnh, Th. và L. đã nảy sinh tình cảm.



Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chồng chị L. nghi ngờ mình bị “cắm sừng” khi thấy vợ hay đong đưa với chàng trai trẻ. Th. cũng đủ tinh tường để biết rằng, nếu tiếp tục mối tình vụng trộm sẽ phải trả giá đắt nên âm thầm biển thủ 3,3 triệu đồng tiền bán gas nhảy xe vào TP HCM tìm việc làm.



Ngỡ rằng xa mặt cách lòng nhưng Th. vẫn không thể nào quên được người yêu lớn hơn mình nhiều tuổi. Trong cơn say tình ái, Th. điện thoại cho chị L. thề thốt vẫn yêu đương nồng cháy, rằng Th. không thể nào chiến thắng được lý trí nên có thể tới đây sẽ trở lại Cao nguyên để nối lại “tình xưa”.



Ngày 15/8/2010, Th. đón về TP. Pleiku. Th. chột dạ nhớ lại những lời cảnh tỉnh của chồng chị L. nên tạt vào chợ mua theo 2 con dao để “phòng thân”.



Xe đến bến Đức Long, Th. bấm máy gọi ngay cho chị L. hẹn ngày mai sẽ gặp nhau để tâm sự cho thoả những ngày xa cách. Tuy nhiên, chị L. dành cho Th. những lời không mấy ngọt ngào: “Có gặp thì gặp hôm nay chứ ngày mai tôi đi công chuyện ở Quy Nhơn rồi”.



Mặc dù cảm giác như bị dội gáo nước lạnh vào người nhưng Th. vẫn nhẹ nhàng: “Vậy em ghé ra đô thị mới cầu sắt, đường Trần Văn Bình chúng mình nói chuyện”. Chị L. nấn ná một lúc rồi cũng lấy xe máy chạy đến điểm hẹn chờ Th.



Chập tối cùng ngày, Th. gọi taxi đi gặp chị L. Chào hỏi xã giao được vài câu trời bỗng đổ mưa, Th. dụ dỗ: “Chúng mình vào khách sạn tâm sự nghe”. Chị L. bỗng tỉnh táo lại: “Tôi không đến những chỗ đó được nữa, giờ có nói gì thì Th. nói nhanh lên, tôi không có thời gian đâu”.



Nghe giọng chị L. không còn chút gì quyến luyến, Th. bỗng nổi khùng: “Tôi về đây là vì cô, sao cô đối xử với tôi như vậy?” Hai người mất bình tĩnh dẫn đến cãi nhau. Bực tức vì người tình xưa trở mặt không nghe lời, Th. rút dao mang theo người đâm chị L. Giằng co xảy ra, cuối cùng chị L. bị Th. sát hại. Gây ra án mạng xong, Th. mới sụp xuống tỉnh ngộ. Sau vài phút quỳ xuống bên thi thể của người tình, Th. bỏ lại con dao gây án, chạy bộ về hướng Đông như một gã điên.



Ân hận và tuyệt vọng với những tội lỗi vừa gây ra, Th. dùng con dao còn lại tự kết liễu cuộc đời. Vết thương gây thủng phổi khiến Th. gục xuống trong đêm đen nhưng may mắn cho y, một chiến sỹ bộ đội đóng quân gần đó đã phát hiện và đưa Th. đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Gia Lai.



Trước vành móng ngựa, Hoàng Hữu Th. cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, chỉ vì hận người tình cũ không nối lại quan hệ mà Th. đã làm cái điều khủng khiếp mà chưa bao giờ Th. nghĩ đến là giết người. Nỗi ân hận tột cùng bằng những giọt nước mắt muộn màng của Th. không thể lấy được sự cảm thông của những người dự khán phiên toà.

Những sai lầm nối tiếp sai lầm của Th. đã khiến vị Thẩm phán chủ toạ phải phê phán lối sống buông thả của y. Lẽ ra với hành vi tước đoạt mạng sống của người tình cũ, Th. phải bị cách ly vô thời hạn ra ngoài xã hội để giáo dục cải tạo, phòng ngừa không để phát sinh những cách hành xử tương tự trong tầng lớp thanh niên. Tuy nhiên, xét nguyên nhân và điều kiện xảy ra việc phạm tội, xét việc Th. thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Toà tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội “Giết người”. Th. cúi đầu bước nhanh lên xe bịt bùng về trại giam thụ án, tránh ánh mắt hai người con thơ của chị L. đang đau khổ trong hoàn cảnh bơ vơ vì mất mẹ...

Theo Báo Công lý