Bị bạn trai quen trên Zalo tống tiền bằng ảnh 'nóng'

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã kết luận điều tra chuyển qua cơ quan cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hoàng Xuân Quân (32 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa) tội cưỡng đoạt tài sản. Quân bị cáo buộc dùng ảnh "nóng" tống tiền bạn.

Theo kết luận điều tra, Quân có quen biết với chị H. (31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) thông qua mạng xã hội Zalo. Sau một thời gian hai người có tình cảm với nhau.

Ngày 17/7, Quân hẹn chị H. đến nhà nghỉ ở xã Tam Phước (TP Biên Hòa) để “tâm sự”. Lúc này Quân dùng điện thoại di động của mình quay lại cảnh ân ái. Biết người tình đã có gia đình nên Quân đã nhiều lần gửi tin nhắn và hình ảnh khỏa thân của chị H. với nội dung “muốn được yên ổn làm ăn thì phải đưa tiền, nếu không hình ảnh lên mạng xã hội và gửi vào nơi làm việc của chồng”.

Sau đó, Quân nhắn tin yêu cầu chị H. phải đưa 20 triệu đồng mang tiền đến trước một cổng trường học tại xã Tam Phước sẽ đến lấy. Chị H. đồng ý đưa cho Quân 15 triệu đồng.

Tuy nhiên Quân không trực tiếp đến mà nhờ một tài xế một hãng taxi hoạt động trên địa bàn xã Tam Phước, đến địa điểm trên lấy tiền giùm. Do không biết việc nên tài xế taxi vừa nhận 5,8 triệu đồng do chị H. đưa thì bị lực lượng Công an TP Biên Hòa mời về làm việc.

Sau đó, Quân - nghi can tống tiền bị cơ quan công an bắt giữ về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh