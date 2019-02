Bị bắt khi đang giở trò 'hai ngón' với phật tử tại chùa Bà Thiên Hậu

Sáng 20/2, Công an phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã chuyển đối tượng Nguyễn Thanh Lâm (44 tuổi, ngụ Cần Thơ) qua Công an TP. Thủ Dầu Một để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lâm tại cơ quan công an

Trước đó, chiều ngày 19/2 (ngày diễn ra Lễ hội Rằm tháng Giêng), Nguyễn Thanh Lâm đã vào chùa Bà Thiên Hậu thuộc phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một để móc túi tài sản người dân.

Tại đây, Lâm đã thực hiện hàn vi móc túi chị Nguyễn Thị Trường An (SN 1990, quê Trà Vinh) lấy chiếc điện thoại Iphone trị giá 20 triệu đồng. Hành vi trộm cắp tài sản của Lâm không qua được mắt trinh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một và y đã bị bắt đưa về trụ sở công an phường.

Công an lấy lời khai của nạn nhân

Làm việc với cơ quan công an, Lâm khai đi từ Cần Thơ đến Bình Dương để tìm móc túi. Hiện, Lâm đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Hương Chi