Bị bắt vì đưa người trái phép qua biên giới với giá 250.000 đồng

Ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Khải (55 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Đỗ Văn Quên (34 tuổi, ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và Vann Nath (Linh) (37 tuổi, ngụ xã Prek Chray, huyện Koah Thum, tỉnh Kandal, Campuchia) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Các đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép bị bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng đầu tháng 6/2020, Khải và Quên được người tên Nam, và Phương ở Campuchia câu móc tham gia đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Campuchia. Các đối tượng đã nhiều lần thực hiện trót lọt các “phi vụ” đưa người qua lại biên giới 2 nước trái phép, nhằm thu lợi bất chính.

Để có phương tiện đi lại, Quên đã nói với Vann Nath dùng vỏ lãi để đưa người trái phép qua biên giới thì Nath đồng ý.

Mỗi khi có khách đi và về giữ 2 nước thì Nam và Phương điện thoại cho Khải, Quên, Nath biết số lượng, thời gian khách đi, để Khải liên lạc đón và hẹn điểm giao nhận với Quên và Nath tại xã Khánh An, huyện An Phú. Đồng thời, mỗi người muốn xuất nhập cảnh phải đưa cho nhóm này từ 250.000 – 300.000 đồng.

Các đối tượng này thường giao nhận khách vào ban đêm và thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đến tối ngày 18/6, nhận được tin có 3 cô gái Đặng Thi Thu Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Anh, Neng Sóc Ny Vi Sa sang Campuchia nên Khải, Quên và Nath đã sử dụng vỏ lãi đến đón tại khu vực xã Khánh An, huyện An Phú thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Kim Hà