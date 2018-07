Bị bắt vì lấy thẻ visa của người khác đi mua kim cương cả trăm triệu

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Đoàn Hữu Nghĩa (SN 1968, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, anh H.T.L đến phòng gym trên đường Phan Xích Long phường 2, quận Phú Nhuận để tập thể dục. Lúc vào nhà vệ sinh thay đồ thì anh L. vô tình để quên chiếc ví có thẻ visa và nhiều giấy tờ cùng điện thoại iPhone.

Đến khi phát hiện quên ví, anh L. chạy đi tìm nhưng chiếc ví đã biến mất nên trình báo công an. Khi công an đang xử lý vụ việc thì anh L. phát hiện thẻ visa của mình có người sử dụng để mua nhiều sản phẩm trị giá cả trăm triệu.

Nghĩa mang thẻ visa nhặt được đi mua kim cương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Đoàn Hữu Nghĩa là nghi can số 1 nên triệu tập lên trụ sở công an làm việc. Qua đấu tranh, Nghĩa khai nhận khi nhặt được chiếc ví và điện thoại, thấy có chiếc thẻ visa nên nghĩ bên trong có nhiều tiền và nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sau đó, Nghĩa tự xưng là chủ nhân chiếc thẻ visa đến cửa hàng kim cương trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình mua 1 nhẫn, 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai kim cương tổng trị giá hơn 95 triệu đồng bằng hình thức thanh toán qua thẻ.

Sau khi sử dụng hết hạn mức thẻ, Nghĩa đem chiếc ví và điện thoại bỏ ở một quán cà phê ở quận Tân Bình nhằm đánh lạc hướng công an. Nghĩa khai do nợ nần nhiều nên hắn mới nảy sinh lòng tham chiếm đoạt tài sản để bán lấy tiền trả trợ.

Ngô Bình