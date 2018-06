Bị cáo tố bị vu khống đưa 50 triệu đồng 'bồi dưỡng' công an

Ngày 27/6, TAND huyện Cư Jút (Đắk Nông) xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Phương (SN 1971, ở xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, Đắk Nông) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, khoảng 13 giờ chiều 29/3/2015, anh Phạm Văn Long và Hoàng Minh Hồng (cán bộ Công an huyện Cư Jút) trong quá trình tuần tra tại đường sinh thái dọc bờ sông Srêpốk (thuộc xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) thì phát hiện Hoàng Văn Phương đang ngồi dưới gốc cây tràm bông, bên cạnh là chiếc xe máy mang BKS 93T1-8037 và dựng cách gốc cây khoảng 2m.

Toàn cảnh xét xử Anh Long yêu cầu Phương đứng dậy để kiểm tra thì phát hiện có 1 gói nilông quấn băng keo màu vàng, hình chóp dài 10cm và đường kính 3cm. Phương khai: Ngày 27/3/2015 có một người tên Cường (không rõ thân nhân lai lịch) đến nhà gặp và thuê Phương vận chuyển ma túy. Trưa ngày 29/3/2015, theo sự chỉ dẫn của Cường, Phương điều khiển xe mô tô đi đến cây xăng Trung Tuấn (xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo chỉ dẫn, khi đến cổng Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh buôn Mrê (xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột), người này sẽ đưa cho Phương một gói ma túy đựng trong gói nilông, bên ngoài cuốn băng keo vàng. Sau đó, Phương mang số ma túy này đi vào đường sinh thái dọc bờ sông Srêpốk, rồi đặt gói ma tuý này dưới góc cây tràm bông và sẽ có một người có nước da đen, tóc xoăn đến thì bỏ đi nơi khác. Khi có người vừa nhận xong ma túy thì quay lại gốc cây tràm sẽ nhận tiền công 4 triệu đồng.

Trong lúc Phương đang ngồi chờ người đàn ông đến lấy ma túy thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện Cư Jút phát hiện, bắt giữ. Do đó, Phương bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nhưng tại phiên tòa sáng nay, Phương liên tục kêu oan, cho rằng mình không phạm tội. Bị cáo cho rằng do bị bức cung nên đã ký vào biên bản lời khai.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm, bởi những tình tiết có trong hồ sơ vụ án cho thấy những những chứng cứ buộc tội bị cáo không có căn cứ. Ngày 25/11/2015, tại bản án hình sự sơ thẩm số: 49/2015/HSST - TAND huyện Cư Jút đã tuyên bị cáo Phương 11 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Đến ngày 9/3/2016, tại bản án số 14/2016/HSPT của TAND tỉnh Đắk Nông cấp phúc thẩm tuyên huỷ bản án cấp sơ thẩm, vì cho rằng bản án 49/2015/HSST là chưa có căn cứ và không đúng pháp luật. Do cấp sơ thẩm chỉ căn cứ và lời khai (lời nhận tội) của bị cáo làm căn cứ duy nhất để buộc tội là không đúng theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/7/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra Quyết định trả tự do và lệnh cấm đi khỏi địa phương đối với Phương. Ngày 16/3/2017, Công an huyện Cư Jút ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự của Hoàng Văn Phương vì “chưa xác định được bị can”. Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Phương.

Sau khi được trả tự do, Phương viết đơn yêu cầu đòi bồi thường và xin lỗi công khai. Tuy nhiên, vào ngày 8/1/2018 (sau hơn 1 năm được trả tự do), Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã phục hồi điều tra và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam Phương. Đồng thời, ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can từ tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” sang tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Tấn Danh (cán bộ Công an huyện Cư Jút) cho rằng, khi bị bắt Phương đề nghị “bồi dưỡng” 50 triệu đồng để được bỏ qua, nhưng không có cơ sở pháp lý chứng minh. Do đó, bị cáo Phương đã nói rằng đây là hành vi vu khống.

Dự kiến, ngày 28/6, TAND huyện Cư Jút sẽ tuyên án.

Vũ Long