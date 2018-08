Bị con nợ dùng búa truy sát, 2 bố con thương vong tại nhà

Sáng nay (17/8), Cơ quan CSĐT Công an Q.11 đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM truy bắt nghi can dùng búa đánh thương vong hai cha con ông Lê Thanh Tuấn (SN 1970) và Lê Chí Bình (SN 1999, ngụ Q.11).Thông tin ban đầu, vào trưa 15/8, người dân nghe thấy tiếng la hét ở một căn nhà nằm trên đường Huyện Toại (P.13, Q.11) nên chạy sang xem thì phát hiện một nam thanh niên vùng chạy ra ngoài với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiếp tục vào nhà kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện hai cha con ông Tuấn và anh Bình đang nằm thoi thóp với nhiều vết thương trên người nên hô hoán đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.Trong đó, ông Tuấn bị chấn thương vùng đầu và vết thương bụng, cổ, được đưa chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong. Còn anh Bình bị chấn thương vùng đầu, hiện đã chuyển đi điều trị tại Bệnh viện 115.Ngay sau khi vụ án mạng xả ra, Công an Q.11 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng khoanh vùng được nghi can gây án là Nguyễn Thái Cường (SN 1977, quê Bến Tre). Hiện nghi can này đang bỏ trốn và đang bị công an truy bắt ráo riết.Được biết, nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ việc Cường mượn tiền của ông Tuấn nhưng chưa trả. Thời điểm xảy ra vụ án, Cường và ông Tuấn cự cãi nhau. Sau đó, Cường dùng búa truy sát cả hai cho con ông Tuấn rồi bỏ trốn.Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh