Bị đâm xối xả, nam thanh niên gục chết trong quán cà phê

Ngày 12/8, cơ quan CSĐT công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Vũ An (25 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an vào đêm ngày 9/8 do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên khi An phát hiện anh Nguyễn Minh Luân (28 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) đang ngồi quán cà phê “vườn tràm” (thị trấn Gia Ray) nên mang dao đến “xử”.

Khi tới nơi, An lao vào và dùng dao đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng mặt, ngực và bụng anh Luân khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Riêng An sau khi đâm đối thủ đã nhờ Nguyễn Thành Nhân (25 tuổi, ngụ Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) chở về thị xã Long Khánh để trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Xuân Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra truy bắt nghi can. Trong đêm, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt giữ An và Nhân khi cả hai đang trốn ở thị xã Long Khánh.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh