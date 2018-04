Bị doạ giết, người vợ giằng dao đâm chồng tử vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thắm (SN) 1970, trú tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.Khoảng 7h ngày 12/4, do hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên đối tượng Nguyễn Thị Thắm đã trói chồng mình là Bùi Thế Vĩnh (SN 1962). Sau khi được cởi trói, ông Vĩnh vào buồng lấy một con dao nhọn bản nhỏ (loại dao chọc tiết lợn) dọa giết Thắm.Trong lúc giằng co, ông Vĩnh bị ngã, Thắm giằng được con dao, đâm nhiều nhát vào người ông Vĩnh làm ông Vĩnh tử vong. Sau khi đâm chết ông Vĩnh, Thắm đã vứt con dao ra khu vực sau nhà và đến cơ quan công an tự thú.Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo Dân trí