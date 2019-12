Bị giam giữ, đánh gãy hết tay chân vì nghi ngờ là bạn của... kẻ trộm

Quảng cáo

Tối 1/12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Lê Nguyễn Đăng Khoa (tên thường gọi Bi, SN 1995, ngụ ấp Tây B, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, công an đã cho gia đình bảo lãnh Đoàn Lâm Chí Kha (sinh năm 2002, ngụ ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành) cũng với hành vi trên.

Theo thông tin điều tra ban đầu, 20 giờ ngày 28/11, Kha, Khoa và Chầu Thái Đô (tên thường gọi Tèo Gấu, sinh năm 1980, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) đang ở nhà trọ của Khoa thì thấy anh Huỳnh Trường Vân (SN 1988) đi ngang.

Đô cho rằng trước đây bạn của anh Vân là Tuấn Nhóc (chưa rõ nhân thân) lấy xe của Đô nên anh Vân sẽ biết hiện tại Tuấn Nhóc ở đâu. Vì vậy, Đô bắt anh Vân vào nhà trọ của Khoa để tra hỏi nhằm tìm nơi ở của Tuấn Nhóc.



Sau khi đánh đập dã man anh Vân và dùng cả dao đe dọa nhưng không "moi" được nơi ở của Tuấn Nhóc, cả ba đối tượng liền bắt anh Vân đưa đến nhà khác để tiếp tục tra tấn khiến nạn nhân gãy 2 tay và chân phải.

Thấy anh Vân bị thương quá nặng, Khoa đưa Kha 2 triệu đồng để chở Vân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Kim cấp cứu và khai nguyên nhân do té xe. Do bị thương quá nặng Sau đó, anh Vân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị do bị gãy 2 tay và chân phải.

Theo Người Lao Động