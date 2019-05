Bị khởi tố tội đánh bạc, nghệ sĩ Hồng Tơ đối mặt mức án nào?

Liên quan đến vụ án đánh bạc mà Công an TPHCM khởi tố 6 bị can, trong đó có nghệ sỹ hài Hồng Tơ, luật sư Lê Quang Vũ (Giám đốc công ty Luật Cộng Bình, Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, tội “đánh bạc” được quy định cụ thể trong điều 321 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Luật sư Lê Quang Vũ cho biết, luật quy định mọi hành vi đánh bạc trái phép tùy hình thức, mức độ sẽ bị xử phạt hành chính từ 200.000 đồng đến 20 triệu đồng.

Về trách nhiệm hình sự, luật sư Lê Quang Vũ cho biết, luật quy định người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp hoặc số tiền đánh bạc trên 50 triệu đồng trở lên, có sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung số tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng đồng.

Luật sư Lê Quang Vũ

“Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét”, luật sư Lê Quang Vũ cho biết.

Cụ thể, luật sư Vũ phân tích, trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 5 triệu đồng) và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.

Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 5 triệu đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó.

Trường hợp đánh bạc từ hai lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 5 triệu đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc, với tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự hiện hành.

Nghệ sỹ hài Hồng Tơ bị bắt tạm giam vì đánh bạc.

Trường hợp đánh bạc từ năm lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 5 triệu đồng trở lên) và lấy tiền, hiện vật do đánh bạc mà có làm nguồn sống chính thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc, với tình tiết định khung “có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự hiện hành.

Ngoài ra, trường hợp nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc đối với từng người đánh bạc là tổng số tiền, giá trị hiện vật của những người cùng đánh bạc.

Trước đó, chiều 17/4, Công an quận Tân Phú đã bắt quả tang các đối tượng trên đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm của nghệ sỹ hài Hồng Tơ (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

Qua khám xét, công an thu giữ tang vật thu giữ gồm: 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng, 1 cái tô, 1 tấm khăn vải trắng, 40 viên đá sỏi, 8 quân cờ tướng và 14,8 triệu đồng tiền thu giữ trên chiếu bạc.

Đến này 22/4, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Văn Tơ (56 tuổi, nghệ sỹ hài Hồng Tơ) để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM còn khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giáp Thành Tây. Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An để điều tra cùng về tội "đánh bạc".

Văn Minh