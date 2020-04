Bị lập biên bản tụ tập đông người, chủ quán đánh công an

Quảng cáo

Trước đó, tối 9/4, Đoàn kiểm tra của phường Nghĩa Thành kiểm tra hành chính các hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì phát hiện quán cà phê Bâng Khuâng (tổ 4, phường Nghĩa Thành) do bà Phan Thị Kim C. làm chủ đang có 11 người ngồi uống cà phê.

Việc này vi phạm quy định về các biện pháp phòng chống dịch nên đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người”.

Lúc này, ông Trinh (chồng của bà C.) và Thanh (chủ nhà cho bà C làm quán cà phê) xuất hiện và đề nghị bà C. không được ký vào biên bản.

Khi một cán bộ công an phường Nghĩa Thành không đồng ý sự can thiệp này, Trinh đã lao vào giật tờ biên bản và xé rách tờ biên bản.

Chưa dừng lại, một cán bộ công an ngăn cản đã bị Thanh đấm vào mắt khiến cán bộ công an ngã xuống nền nhà.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa 2 người này về Công an TP Gia Nghĩa lập biên bản.

Vũ Long