Bị lừa hơn 300 triệu đồng để 'làm lễ' khiến bạn trai cũ quay lại

Ngày 22/8, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đỗ Việt Hùng (SN 2000), trú tại thôn 5, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất (Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo.



Theo cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook, Hùng lập một tài khoản Facebook với nickname Hoàng Ngọc Linh. Hùng thường xuyên đăng dòng trạng thái trên Facebook với nội dung: “Ai muốn người yêu cũ quay lại thì inbox sẽ được như mong muốn”.



Vào ngày 8/5/2019, chị T.T.C (SN 1993), trú tại Cẩm Xuyên, lên mạng Facebook và đọc được nội dung bài viết của Hùng. Thời điểm này chị C. mới chia tay người yêu, nhưng vẫn còn lưu luyến muốn bạn trai quay lại nên nhắn tin vào tài khoản Facebook cho Hùng. Để tạo được lòng tin, Hùng nhắn tin qua lại với chị C. và dùng những lời hứa là chắc chắn sẽ làm cho người yêu cũ quay về với chị.



Vì tin tưởng, chị C. đã chuyển 4 triệu đồng tiền làm lễ và 500.000 đồng tiền công vào tài khoản của Hùng. Tiếp đó Hùng tiếp tục nhắn tin cho chị C. yêu cầu chuyển thêm 5 triệu đồng để tiếp tục làm lễ lần 2.



Biết “con mồi” nhẹ dạ cả tin, Hùng tiếp tục yêu cầu chị C. chuyển tiền nhanh để làm lễ cầu vong và cầu hồn. Những lần Hùng yêu cầu, chị C. đều chuyển tiền, tổng cộng chị C. đã chuyển tiền cho Hùng 38 lần với số tiền 318 triệu đồng.

Đối tượng Hùng bị bắt giữ tại CQCA (ảnh CAHT).



Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, do nghiện chơi game và đánh bài nên đã nảy sinh ra cách lừa đảo trên mạng xã hội. Số tiền lừa đảo được, Hùng đã dùng để chơi game và đánh bài. Công an xác định, ngoài chị C. thì Hùng còn lừa đảo 4 người phụ nữ khác trên mạng Facebook.



Sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Hùng, người yêu cũ vẫn chưa quay lại, nghi ngờ mình bị lừa nên giữa tháng 7/2019, chị C. đã trình báo báo Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên. Qua điều tra, thu thập chứng cứ, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ đối tượng Hùng khi y đang nói chuyện với chị C. tại Cẩm Xuyên.

Hoài Nam - Minh Thùy