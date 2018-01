Bị người tình sát hại, phi tang xác khi đang tâm sự

Chiều 15/1, Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ hình sự Trần Hoàng Thái (29 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Thảo (tên đã thay đổi, 28 tuổi, ngụ Trà Vinh).Theo cơ quan điều tra, chiều 11/1, Thái với chị Thảo nhậu cùng bạn bè nhậu ở xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú (Bình Phước). Thanh niên này sau đó chở chị Thảo đến một vườn cao su ở huyện Đồng Phú để tâm sự và hai người xảy ra mâu thuẫn.Trong lúc cãi nhau, Thái nhặt khúc gỗ đánh nhiều cái vào đầu bạn gái khiến nạn nhân thiệt mạng. Trước khi trốn về quê ở xã Vĩnh Kim của huyện Cầu Ngang, Thái giấu xác nạn nhân dưới con suối cách hiện trường khoảng 15 m.Khi về đến nhà, Thái kể lại mọi việc cho người thân biết rồi uống thuốc diệt rầy để tự tử nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngày 14/1, nghi can đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Zing