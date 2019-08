Bị vây bắt, tội phạm ma túy ném lựu đạn vào cảnh sát để thoát thân

Quảng cáo

Tội phạm ma túy thủ súng đạn để "phòng thân"

Ngày 19/8, Công an TPHCM đã thông tin khám phá thành công chuyên án 519E do đối tượng Vũ Ngọc Vân (SN 1976, trú tỉnh Phú Thọ) cầm đầu đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy “khủng” trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TPHCM, qua nắm bắt tình hình và chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, Công an quận Bình Thạnh phát hiện 1 nhóm đối tượng tổ chức mua bán ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, trưởng Công an quận Bình Thạnh kể lại chuyện phá án. Clip Văn Minh



Ngày 2/5, Công an quận Bình Thạnh xác lập chuyên án 519E điều tra đường dây ma túy do đối tượng Vũ Ngọc Vân (SN 1976, trú Phú Thọ) cầm đầu, dưới trướng gồm các đàn em Bùi Văn Điệp (SN 1980, ngụ quận 9).

Sau khi xác định nguồn ma túy và quy luật hoạt động của nhóm này ở nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM, Bình Dương... các đơn vị Công an TPHCM, Công an quận Bình Thạnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an lên kế hoạch phá án.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, trưởng Công an quận Bình Thạnh. Ảnh Văn Minh

Ngày 21/6, Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Vũ Ngọc Vân và Phạm Thị Nụ (SN 1983, trú Nam Định) đang giao dịch mua bán ma túy. Từ lời khai của Vân, công an tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Văn Điệp.

Trước đó, rạng sáng 21/6, trinh sát theo dõi các đối tượng cung cấp ma túy gồm Võ Văn Thành, Bùi Đức Hiển, Dương Văn Lam lái ô tô mang ma túy từ Quảng Bình vào TPHCM giao cho Bùi Văn Điệp. Đối tượng Điệp nhận ma túy xong mang đi bán gần 10.000 viên thuốc lắc, 3kg ma túy đá.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 12,6kg ma túy đá và 10.000 viên thuốc lắc. Từ manh mối lời khai các đối tượng bị bắt, công an tiếp tục mở rộng vụ án và bắt giữ Huỳnh Bảo An (ngụ quận 4) thu giữ 48 bánh heroin và 1 khẩu súng hiệu Retay cùng 5 viên đạn.

Tổng số tang vật công an thu giữ gồm 12,6kg ma túy đá, 48 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn, 1 quả lựu đạn,...

Theo Công an TPHCM, đây là tổ chức mua bán trái phép ma túy quy mô lớn, có tổ chức chặt chẽ, gồm nhiều nhánh nhỏ.

Đến ngày 28/6, Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam các đối tượng Vũ Ngọc Vân, Bùi Văn Điệp cùng 7 đồng bọn về tội "mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ném lựu đạn vào cảnh sát

Trong quá trình truy bắt băng nhóm này, các đối tượng mang động ném lựu đạn nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, lựu đạn không phát nổ theo ý muốn của các đối tượng.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết, trong quá trình vây bắt băng nhóm ma túy này, hai đối tượng manh động ném lựu đạn vào lực lượng truy bắt. "Rất may là lưu đạn rơi vào khu vực ẩm ướt nên không nổ", đại tá Thắng cho biết.

Tướng Lê Đông Phong cũng nhấn mạnh, Công an TPHCM chú ý dến việc xóa đi những tụ điểm sử dụng ma túy, các tụ điểm vui chơi nhạy cảm có thể phát sinh sử dụng ma túy. Ảnh Văn Minh

Trung tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công an THCM cho biết, kết quả và thành tích này tiếp tục xác định trách nhiệm, quyết tâm cao trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy nói riêng, tội phạm nói chung của lực lượng Công an TPHCM. “Đây là cuộc đấu tranh cam go, lâu dài. Nhu cầu sử dụng ma túy gắn liền với hoạt động đấu tranh đối với nguồn cung ma túy”, ông Phong nói.

Tướng Lê Đông Phong cũng nhấn mạnh, Công an TPHCM chú ý dến việc xóa đi những tụ điểm sử dụng ma túy, cũng như các tụ điểm vui chơi nhạy cảm có thể phát sinh sử dụng ma túy.

Thay mặt Thường trực UBND TPHCM, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cám ơn và biểu dương lực lượng Công an TPHCM đã phá thành công chuyên án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân thành phố.

Tuy nhiên, ông Ngô Minh Châu cũng không quên nhắc nhở Công an TPHCM luôn chủ động đấu tranh với loại tội phạm ma túy ngày càng có diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn TPHCM. “Qua chuyên án cho thấy tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố. Không những tiêu thụ ở TPHCM mà còn là địa bàn trung chuyển đi các nơi khác tiêu thụ”, ông Châu nói.

Thay mặt Thường trực UBND TPHCM, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khen thưởng Công an quận Bình Thạnh, PC04 - Công an TPHCM, Phòng 7-C04- Bộ Công an, mỗi đơn vị được nhận 30 triệu đồng vì có thành tích khám phá chuyên án 519E.

Văn Minh