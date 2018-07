Bị yêu cầu rời bản, trùm ma túy dọa giết cả nhà chủ tịch xã

Sáng 7/2, năm ngày sau Ban chuyên án 18TN, 19TN do Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an huy động hàng trăm cảnh sát trang bị vũ khí, xe bọc thép vây ráp, tiêu diệt ổ nhóm tội phạm ma túy do Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, còn gọi là Trăng, quê xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cầm đầu, người dân bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) đã sinh hoạt bình thường trở lại.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Tếnh A Chìa – Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cho biết, sau khi tiêu diệt ổ nhóm Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận cùng đám đàn em, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 38 khẩu súng, 31 băng tiếp đạn, hơn 6.000 viên đạn các loại cùng nhiều loại vũ khí khác… lực lượng chức năng địa phương cũng đã phá hủy toàn bộ cơ sở vật chất tại ngôi nhà mà nhóm tội phạm này trú ngụ.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường tại sào huyệt của Nguyễn Thanh Tuân.

“Sau khi sử dụng thiết bị dò mìn và nhiều thiết bị nghiệp vụ khác tại hiện trường, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe ủi, máy xúc phá hủy toàn bộ sào huyệt của Tuân và Thuận gồm nhiều căn nhà được thiết kế tường bê tông kiên cố, boong-ke cố thủ và hầm ẩn trú. Hiện trường vẫn được căng dây phong tỏa tuy nhiên lực lượng cảnh sát đã rời khỏi địa phương. Hiện tại chỉ còn lực lượng dân quân tự vệ, cảnh sát khu vực đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương“, ông chìa nói.

Vị chủ tịch xã cũng cho biết, trong 5 năm trú ngụ tại thủ phủ Tà Dê, ông trùm Nguyễn Thanh Tuân hiếm khi xuất hiện. Thời điểm năm 2013, khi Tuân và Thuận tới cư trú, người dân phản ánh về sự xuất hiện của người lạ. Họ thuê nhà của một người dân trong bản làm nơi ở.

Sau đó, lãnh đạo xã đi kiểm tra thực tế, yêu cầu những người này xuất trình giấy tờ, đăng ký tạm trú nhưng họ không hợp tác. Những năm sau đó, Tuân và đám đàn em, đệ tử nhiều lần bất hợp tác với lực lượng chức năng, thậm chí còn nhắn tin, gọi điện dọa giết nhiều cán bộ địa phương.

Số vũ khí khủng cảnh sát thu giữ tại sào huyệt ông trùm Nguyễn Thanh Tuân.

"Năm 2017, xã làm con đường vào Tà Dê, đi qua nhà Tuân. Vì vướng cây đa mà phải mở rộng đường nên chúng tôi thông báo việc dịch bức tường nhà để làm đường. Tuân chẳng nói chẳng rằng nhưng một số đàn em của Tuân mang súng AK ra đe dọa, không cho làm. Tuy nhiên sau đó, họ làm một bức tường khác lùi vào bên trong, rồi đập bỏ phần tường cũ vướng con đường".

Cán bộ địa phương từng gửi giấy yêu cầu Tuân, Thuận rời khỏi địa phương nhưng nhóm này bất hợp tác, liên tục đe dọa cán bộ và người dân. Chúng nhiều lần nhắn tin, gọi điện dọa “mày có muốn chết không?

“Không chỉ dọa mình, chúng còn sử dụng số lạ gọi đe dọa giết vợ con, người thân mình và một số cán bộ xã khác. Chưa dừng lại, đám đệ của Tuân thường xuyên đeo súng đi khắp bản, quanh sào huyệt của hắn. Mình từng gặp nhóm người này, có hỏi thì chúng bảo mang súng đi bắn chim”, ông Chìa nói.

Anh Sồng A Tồng - Trưởng bản Tà Dê (xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) cho biết nhiều năm qua, trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận vừa bị tiêu diệt luôn là nỗi ám ảnh của người dân hai bản Lũng Xá, Tà Dê. Dù ít gặp Tuân nhưng cứ ai nghe tên hắn cũng đã đủ sợ hãi rồi. Tuân mua lại nhà của một người dân đã nhiều năm, chỉ cách nhà anh Tồng khoảng 200 m nhưng Trưởng bản chưa bao giờ gặp mặt "ông trùm". Trưởng bản Tà Dê nói rằng ở bản này, việc nghe thấy tiếng súng nổ là chuyện thường. Những ngày đầu, người dân giật mình khi có tiếng súng chỉ thiên nhưng dần dần cũng thành quen. Ai cũng biết đó là tiếng súng của đám đàn em Tuân, may mắn từ trước đến nay chẳng ai dính đạn lạc. Người dân nơi đây ai cũng sợ.

Anh Tồng kể thỉnh thoảng vẫn thấy xe của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân đi qua nhà nhưng chiếc xe thường kéo kín cửa nên không nhìn rõ mặt người phía trong. Trong khi Tuân thường không ra mặt thì Thuận thỉnh thoảng cũng đi thăm viếng khi bản Tà Dê có tang. Ngày 27/6, tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với K20 huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức bao vây, tấn công hai địa điểm là nhà của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984). Cả Tuân và Thuận đều là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn bánh heroin. Nhà của các đối tượng được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình ga để chống trả lực lượng vây bắt... Kết quả đến sáng 28/8, lực lượng công an đã tiêu diệt đối tượng Thuận và Tuân, đồng thời bắt 3 đối tượng ra hàng. Cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thuận 4 súng quân dụng, 415 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình ga và đang phong tỏa nhà Nguyễn Thanh Tuân để kiểm tra, thu hồi vũ khí, tang vật. Còn tại nhà Nguyễn Văn Thuận, Công an tỉnh Sơn La phát hiện và thu giữ 38 khẩu súng các loại gồm AK, Săm pa lếch, Cạc bin, K54, K59…, 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, hơn 6.000 viên đạn các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Nguyễn Hoàn