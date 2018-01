Bố chồng chém chết con dâu vì đòi đi làm ăn xa

Trưa 6/1, ông Lê Minh Điệp, Trưởng Công an xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng khi bố chồng chém chết con dâu.Theo ông Điệp, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 5/1 tại nhà ông Quách Văn Dinh (SN 1962, ngụ làng Khà, xã Ái Thượng). Nạn nhân là chị Bùi Thị Hậu (SN 1992), con dâu của ông Dinh."Nhận được thông tin, chúng tôi xuống nhà thì thấy chị Hậu máu me đầy người, bị thương rất nặng ở đùi trái do bị chém. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân chết trên đường tới bệnh viện"- ông Điệp nói.Cũng theo vị Trưởng Công an xã Ái Thượng, nguyên nhân ban đầu được xác định vào ngày hôm qua (5/1), chị Hậu có về thắp hương 49 ngày cho chồng (sau khi chồng mất chị này về nhà mẹ đẻ ở làng Chênh, xã Ái Thượng ở) và xảy ra mâu thuẫn với bố chồng là ông Quách Văn Dinh."Theo lời khai ban đầu của ông Dinh thì sau khi làm 49 ngày cho chồng xong, chị Hậu lấy quần áo để đi miền Nam làm ăn, tuy nhiên ông Dinh không đồng ý mà muốn con dâu ở nhà để nuôi 2 con đang nhỏ. Sau đó giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, ông Dinh cầm dao chém chết con dâu"- ông Điệp thông tin.Theo người dân địa phương, bình thường ông Dinh là người rất hiền lành, không có điều tiếng gì ở địa phương.

Theo Người Lao Động