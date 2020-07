Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ lật xe khách khiến 15 người chết ở Quảng Bình

Quảng cáo

Liên quan vụ lật xe khách khiến 15 người tử vong tại km21+735, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc địa phận xã Tân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) trưa 26/7, Bộ Công an vừa có chỉ đạo Cục CSGT cùng Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ Bộ Công an, khoảng 9h30 ngày 26/7, xe khách 45 chỗ mang BKS 73B-009.25 do Hoàng Trung Toản (SN 1993, trú xã Ba Đồn) điều khiển. Xe khách chở đoàn cựu học sinh Trường THPT Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tham gia kỷ niệm 30 năm ngày ra trường và đang trên đường đến hang Tám Cô.

Đến địa phận xã Tân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), ô tô bị lật. Sự cố khiến 9 người tử vong tại hiện trường, 27 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, TP Đồng Hới cấp cứu. Tại bệnh viện, có thêm 6 ca bị thương nặng, tử vong. Nhiều trường hợp vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục trưởng CSGT làm trưởng đoàn trực tiếp tới hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ TNGT. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành phân luồng, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn, thực hiện các biện pháp điều tra vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong cuộc họp liên ngành chiều tối 26/7, ông Phạm Quang Hải - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, ô tô BKS 73B-009.25 là ô tô khách, 45 chỗ ngồi, được sản xuất năm 2013, hạn đăng kiểm đến tháng 11/2023, phương tiện có lắp thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, tại vị trí cách nơi xảy ra tai nạn hơn 4 km thì mất tín hiệu giám sát hành trình. Tốc độ của phương tiện được báo về ở thời điểm trước tai nạn xảy ra dao động từ 25 đến 37 km/h. Chủ phương tiện là Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài ở số 13, đường Thái Phiên, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Người điều khiển phương tiện là Hoàng Trung Toán (27 tuổi) ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Qua điều tra ban đầu, tài xế Toán chỉ có giấy phép lái xe hạng A1 do Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cấp ngày 18/7/2011 và hạng B2 do Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25/11/2014. Như vậy, tài xế Toán không đủ điều kiện để điều khiển xe khách 45 chỗ ngồi.

Nguyễn Hoàn