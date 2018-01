Bộ Công an nói gì về tin đồn khởi tố tướng Phan Văn Vĩnh?

Tại cuộc họp báo, các phóng viên đặt câu hỏi và đề nghị Bộ Công an có thông tin chính thức về việc thời gian vừa qua có dư luận cho rằng Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, Cục trưởng C50 Bộ Công an và một số cán bộ khác bị khởi tố điều tra vì liên quan đến một đường dây đánh bạc qua mạng do Bộ Công an đang thụ lý.

Trả lời báo chí, Trung tướng Trần Đăng Yến - Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ tỉnh cùng các cơ quan nghiệp vụ trực thuộc bộ vào cuộc điều tra làm rõ vụ án đánh bạc qua mạng tại địa phương này. Khi có kết quả, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thông tin.

Về thông tin Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng TC cảnh sát, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá- Cục trưởng C50 và một số cán bộ trong ngành công an có liên quan đến vụ đánh bạc nêu trên, Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn Phòng Bộ Công an hiện Bộ Công an đã có phát ngôn chính thức.

Trước đó, trả lời báo chí về thông tin đồn đoán trên mạng xã hội liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, Thiếu tướng Lương Tam Quang khẳng định: "Đây là thông tin không có căn cứ, cơ sở gì"

