Bộ Công an phá chuyên án ma túy hơn 500 tỷ đồng

TPO - Sáng 12/5, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, TPHCM triệt phá một đường dây ma túy do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.