Bộ Công an phát động giải báo chí 'vì an ninh Tổ quốc'

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong thành tích, nỗ lực của lực lượng CAND có sự đóng góp quan trọng, tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông cả nước. Những chiến công vẻ vang, hi sinh to lớn của lực lượng CAND trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên cuộc sống của nhân dân cũng luôn được báo chí phát hiện và tuyên truyền, cổ vũ động viên.

Bởi vậy, cuộc thi lần này góp phần quan trọng trong việc ghi nhận, tôn vinh, khuyến khích những người làm báo cùng mọi tầng lớp nhân dân viết, sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, vấn đề thông tin báo chí hiện nay đang được đặt lên hàng đầu, tác động rất sâu sắc đến kinh tế xã hội, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân.



Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ, lực lượng báo chí - truyền thông và lực lượng CAND có mối quan hệ hợp tác, phối hợp gắn bó. Theo ông Hồ Quang Lợi, những năm gần đây, giải báo chí với chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” được Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan báo chí, các cấp hội báo, đông đảo nhà báo hội viên trong và ngoài lực lượng CAND.

Những mùa giải vừa qua, ban tổ chức đã nhận được hàng nghìn bài tham gia dự thi. Số lượng và chất lượng các bài dự thi đã cho thấy giải báo chí “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” là một trong những giải báo chí ở quy mô toàn quốc có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất. Ông Hồ Quang Lợi cũng khẳng định giải báo chí “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vai trò quan trọng và hiệu quả to lớn của báo chí trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ phát động giải báo chí chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Theo thể lệ giải, ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20/5/2019 đến hết ngày 19/7/2020. Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại: Bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận (được xuất bản trên báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử).



Cơ cấu giải thưởng gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 20 giải khuyến khích và một số giải thưởng cho cơ quan báo chí, tập thể hội, liên chi hội, chi hội nhà báo và cơ quan, tổ chức cở các cấp, các ngành tích cực tham gia, có nhiều tác phẩm tốt trong thời gian tổ chức cuộc thi.

Nội dung các tác phẩm đã tập trung phản ánh về bản chất, truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; những tình cảm cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ CAND trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; về sự đóng góp tích cực và mối quan hệ mật thiết của các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân đối với lực lượng CAND trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự.

Ông Hồ Quang Lợi cũng nhấn mạnh, trong các tác phẩm dự giải có nhiều tác phẩm đã nêu bật được các điển hình tiên tiến, những gương sáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; những mô hình mới, cách làm hay trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Một số tác giả cũng đã có những bài viết đấu tranh, phê phán với những luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực.

Nguyễn Hoàn