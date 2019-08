Bố dựng chuyện con 6 tuổi bị xâm hại: Khởi tố vụ Mua dâm người dưới 18 tuổi

Quảng cáo

Chiều 24/8, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã quyết định khởi tố vụ án ‘‘Mua dâm người dưới 18 tuổi’’ theo điều 329 Bộ luật Hình sự. Đối tượng bị điều tra là Nguyễn Thanh Trung, người mà Trung mua dâm là Trần Thị Thúy A. (đây là nạn nhân trong vụ việc Nguyễn Thanh Trung dựng chuyện cô A. tổ chức xâm hại tình dục con gái Trung). Quyết định khởi tố vụ án được Công an thành phố Vinh chuyển đến Viện Kiểm sát cùng cấp trong chiều cùng ngày.

Trước đó, CQĐT Công an thành phố Vinh cũng đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự đơn tố giác tội phạm của Nguyễn Thanh Trung về việc con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục, vì quá trình điều tra cho thấy nội dung tố cáo không đúng sự thật, do bố cháu bé dựng chuyện.

Như Tiền phong đã đưa tin, ngày 28/6, Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) gửi đơn đến cơ quan Công an TP Vinh tố cáo Trần Thị Thúy A. (SN 1998, trú tại ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) có hành vi “Xâm hại tình dục” với cháu Nguyễn B.Th (SN 2013) là con gái ruột của Trung.

Nguyễn Thanh Trung bị điều tra về hành vi Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Sau hai tháng điều tra, vụ việc được làm rõ. Kết quả trưng cầu giám định pháp y cho thấy, vùng kín của cháu T, không có dấu hiệu tổn thương, việc màng trinh bị giãn là do tự nhiên, không có tác động của ngoại lực và không bị xâm hại; dấu hiệu sưng nề ở hậu môn là do cháu bị táo bón. Xác minh danh sách các cuộc gọi đến, gọi đi của T.A. trong thời gian Trung gửi cháu T. cho T.A. thì không có ai khác ngoài Trung, mẹ của T.A. và nhân viên ship hàng.

Kết quả giám định kỹ thuật đoạn ghi âm mà Trung gửi lên cơ quan điểu tra cho thấy, hai người mà Trung tố cáo đã cùng với T.A có hành vi xâm hại tình dục cháu T. là không có thật. Trong đoạn ghi âm thời lượng gần 4 tiếng đồng hồ, chỉ có tiếng nói của 3 người là Trung, T.A. và cháu T. Tổng hợp dữ liệu camera và lời khai của nhân viên khách sạn Mường Thanh Thanh Niên thì ngoài Trung, T.A và cháu T. không còn ai bước vào phòng 209. Trước những tài liệu chứng minh T.A. không có hành vi xâm hại cháu T, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Trung đã thừa nhận toàn bộ sự việc là do mình tạo dựng.

