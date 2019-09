Bộ GTVT đề xuất mua lại cổ phần ACV: Nhà nước lỗ nặng

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng năm 2019. Theo đó, ước thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 8 tháng hơn 161.286 tỷ đồng, mới đạt gần 38% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt trên 41% so với kế hoạch Thủ tướng giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Có 29 bộ, ngành và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn dưới 40%. Điển hình là Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước; tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chính dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp là một số chủ đầu tư xây dựng kế hoạch vốn chưa sát với thực tế, việc phân bổ kế hoạch vốn còn chậm; điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án chưa kịp thời.

TUẤN NGUYỄN