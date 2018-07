Bỏ nhà đi theo bạn trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 7 nói dối bị bắt cóc

Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết đã bàn giao cháu Nguyễn Phạm M.Th (SN 2005), ngụ khu phố 14, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết cho gia đình.Trước đó, chiều 13/7, Công an thị xã La Gi tiếp nhận từ anh Trần Danh, lái xe taxi, ngụ khu phố 1, phường Phước Hội, thị xã La Gi (Bình Thuận) một bé gái 13 tuổi do một tài xế container chuyển giao từ ngã ba Ông Đồn gửi về Bình Thuận nhờ phương tiện truyền thông đưa tin tìm thân nhân cho cháu bé.Theo anh Danh, khi lái xe taxi đưa khách từ thị xã La Gi vào thị xã Long Khánh (Đồng Nai) lúc quay về đến ngã ba Ông Đồn (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) thì một tài xế xe container đón lại, gửi bé gái nhờ chở về Bình Thuận. Anh Danh cho biết, tài xế container kể 23 giờ 30, ngày 12/7, thấy bé vừa tỉnh dậy trước một quán karaoke với vẻ hốc hác nên gặng hỏi thì bé gái nói quê ở Bình Thuận.Cô bé còn cho biết tên là Lê Thị Như Ý, mồ côi cha mẹ, được một người nhận là con nuôi, sau đó người nuôi chết, Ý đến sống nhà bạn cùng trang lứa tại phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết. Tối ngày 12/7, khi vừa đi ra khỏi quán net thì bị một đối tượng lạ mặt vỗ vào vai và bất tỉnh.Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã La Gi đã đăng tải thông tin tìm kiếm thân nhân bé gái này lên các phương tiện thông tin báo chí.Đến tối ngày 13/7, vợ chồng ông N.N.T và bà N.T.B., ngụ khu phố 14, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) sau khi đọc được tin trên báo đã đến Công an La Gi xin nhận con.Tuy nhiên các giấy tờ mà vợ chồng ông T. đưa ra để chứng minh lại khác với những gì cháu bé khai. Theo giấy tờ được gia đình cung cấp thì cháu bé tên thật là Nguyễn Phạm M.Th (SN 2005) chứ không phải tên Lê Thị Như Ý.M.Th đang là học sinh lớp 7, trong thời gian nghỉ hè, do thường xuyên lên mạng xã hội nên cô bé bị dụ dỗ bỏ nhà đi hơn 1 tháng trời. Lo sợ gia đình nên cô bé đã nói dối bị bắt cóc.

Theo Công lý