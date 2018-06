Bỏ trốn sau khi đánh đập, dí súng vào đầu 'con nợ' đe doạ

Ngày 30/6, Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã di lý đối tượng Nguyễn Hoàng Minh (29 tuổi, ở phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) từ Campuchia về TP. Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ vũ khí quân dụng và cướp tài sản.

Trước đó, giữa tháng 6/2017, Minh cho chị Nguyễn Thị Bích Vi (ở phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) vay 250 triệu đồng. Sau đó, Minh nhiều lần gặp chị Vi đòi lại số tiền nhưng không được. Đến ngày 15/8/2017, Minh điều khiển xe ô tô chở theo Nguyễn Hoàng Duy và Nguyễn Hữu Thái đến nhà chị Vi đòi nợ rồi bắt chị này lên xe ô tô chở về nhà Minh.

Tại đây, cả 3 đối tượng đã dùng tay chân đấm vào mặt và người chị Vi hòng ép chị trả lại số tiền đã mượn. Sau đó, Minh còn lấy khẩu súng Coit 45 (Côn 45) lên đạn và dí vào đầu chị Vi đòi bắn nhưng được Thái can ngăn. Chưa dừng lại, Duy còn lục ví của chị Vi lấy 6 triệu đồng và cả 3 yêu cầu chị Vi phải đưa trước số tiền 40 - 50 triệu đồng thì mới thả cho về.

Trong khi chị Vi điện thoại về nhà chuẩn bị tiền để chuộc chị thì người nhà đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Duy và Thái đã bị bắt sau đó, riêng Minh đã nhanh chóng bỏ trốn rồi vượt biên sang Campuchia và bị Công an TP. Buôn Ma Thuột ra lệnh truy nã. Sau gần một năm lẫn trốn ở Campuchia, Minh đã bị Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với lực lượng Cảnh sát Campuchia bắt giữ.

Lữ Hồ