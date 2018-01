Bộ trưởng Công an: Không để xảy ra đua xe trận chung kết U23 Việt Nam

Trong Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Cục CSGT cho biết, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành vé vào trận chung kết kịch tính trước U23 Qatar, hàng triệu người dân trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đổ ra đường để cổ vũ, ăn mừng.

Theo Cục CSGT, mặc dù người dân rất phấn khích, nô nức xuống đường cổ vũ nhưng không xảy ra đua xe trái phép, đặc biệt, không xảy ra tai nạn, va chạm giao thông đáng tiếc.

Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm đã biểu dương, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương đã chung vui với nhân dân cả nước, hướng dẫn giao thông hiệu quả, an toàn, thân thiện, tạo được ấn tượng tốt trong lòng nhân dân và vẫn thể hiện được sự vui mừng đối với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu, công an tất cả các đơn vị, địa phương cần có phương án chuẩn bị cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau trận chung kết bóng đá U23 châu Á sắp tới; Bảo đảm cho nhân dân vui mừng chiến thắng trong trật tự, an toàn, không để xảy ra đua xe trái phép, tai nạn giao thông...

Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu tất cả các đơn vị, công an địa phương lên phương án đảm bảo ANTT, ATGT trước, trong và sau trận chung kết U23 châu Á.

Sáng 25/1, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đang lên phương án cụ thể, chi tiết phân luồng, điều tiết giao thông và công tác phối hợp với CSCĐ, Phòng CSHS, Công an các quận huyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho trận đấu chung kết của U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan; đảm bảo cho người dân xem, cổ vũ, ăn mừng trong an toàn.

Trong đó, Phòng CSGT sẽ tập chung cảnh sát chốt trên 300 giao trọng điểm, cửa ngõ thủ đô ngăn chặn các hành vi cổ vũ đua xe, đua xe trái phép, cổ vũ quá khích gây rối an ninh trật tự, mất an toàn giao thông.

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cũng cho biết, trước đó tối 23/1, sau khi U23 Việt Nam giành vé vào trận chung kết U23 châu Á trước U23 Uzbekistan, hàng triệu người dân thủ đô tràn xuống đường khiến khắp các tuyến phố quận Hoàn Kiếm, Hà Bà Trưng tê liệt tới rạng sáng. Người dân vỡ òa trong chiến thắng và ăn mừng. Với phương án, kế hoạch phối hợp với CSCĐ, công an các quận nội thành, an ninh trật tự được đảm bảo cho người dân ăn mừng trong an toàn.

Nguyễn Hoàn