Bộ Tư pháp nói về việc thu hồi tài sản sau khi ông Trần Bắc Hà tử vong

Sáng 18/7, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà (63 tuổi) tử vong trong thời gian bị tạm giam. Khi được cán bộ trại giam quân đội đưa vào Bệnh viện Quân y 105, ông Hà đã ngừng thở.

Lúc này, vấn đề được nhiều người quan tâm là việc ông Trần Bắc Hà tử vong ảnh hưởng thế nào đến việc điều tra vụ án mà Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) nói theo Bộ luật Tố tụng hình sự, nếu bị can (trong vụ án chỉ có một bị can) tử vong trong quá trình điều tra vụ án thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can. Quyết định đình chỉ phải ghi rõ lý do và căn cứ đình chỉ điều tra, việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế và trả lại tài liệu, đồ vật đã tạm giữ.

Trường hợp vụ án có nhiều bị can, cơ quan điều tra phải làm rõ sự liên quan giữa những bị can để có căn cứ xử lý tiếp theo. Nếu các bị can có vai trò đồng phạm mà một trong số đó đã chết thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra với bị can đó. Các bị can còn sống vẫn tiếp tục bị điều tra, truy tố, xét xử.

Đối với vụ án liên quan ông Trần Bắc Hà, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra đối với cựu Chủ tịch HĐQT BIDV. Việc điều tra với các bị can còn lại vẫn diễn ra bình thường..