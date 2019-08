Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng chứng cứ mới trong vụ án Hoàng Công Lương

Bộ Y tế cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công An tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình và Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đều chưa chứng minh được nguyên nhân tử vong, con đường dẫn đến tử vong một cách khoa học, nhưng vẫn tuyên án. Việc Hội đồng xét xử chưa xem xét nghiêm túc tại phiên tòa các kiến nghị khoa học bằng các luận giải khoa học mà đã khẳng định các kiến nghị của Bộ Y tế "không có cơ sở khoa học" là "không bảo đảm khoa học pháp lý, khoa học xét xử".



Bộ cũng cho rằng cơ quan Cảnh sát điều tra không trả lời kiến nghị của Bộ Y tế nhưng Hội đồng xét xử lại nhận định "Điều này bác bỏ hoàn toàn các lập luận, giả thiết mà Bộ Y tế nêu ra trong các văn bản gửi các cơ quan tiến hành tố tụng", là ngụy biện.

Hệ thống xử lý nước RO được các nhà khoa học dựng lại. Ảnh: Phạm Dự.

Theo Bộ Y tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình và cơ quan giám định là Viện Khoa học hình sự đã phát hiện 3 van bị hỏng nằm trên đường nối tắt Bypass thuộc hệ thống RO1 nhưng chưa thực nghiệm điều tra hiện trường; chưa vẽ lại hoặc chụp ảnh toàn bộ hệ thống RO1, RO2 trong quá trình giám định. Cơ quan điều tra cũng cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình dỡ bỏ vật chứng quan trọng của vụ án là hệ thống RO1, RO2, sai với quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Trong khi đó đây là điểm mấu chốt, có thể làm thay đổi bản chất vụ án nếu được chứng minh bằng thực nghiệm điều tra.Nhận định của các nhà khoa học về hồi sức cấp cứu, pháp y, trang thiết bị y tế, hóa học, độc chất và pháp lý là hệ thống RO1 do hỏng 3 van nước đã nối thẳng nguồn nước ô nhiễm từ hệ thống lọc thô chưa qua màng lọc RO vào vòng tuần hoàn nước thành phẩm cho máy chạy thận nhân tạo là nguyên nhân khiến 8 người bệnh tử vong, cũng không được làm rõ. Đây là tình tiết mới chưa có trong kết luận điều tra.Ngày 5/8, Viện trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, đã phục dựng toàn bộ hệ thống RO của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, chạy thực nghiệm, đi tới kết luận "8 nạn nhân tử vong do ngộ độc đa chất chứ không phải do tồn dư HF như trong kết luận điều tra và cáo trạng".