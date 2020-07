Bốn cán bộ vướng lao lý vì giúp vợ Đường 'Nhuệ' trúng đấu giá

Liên quan đến vụ dàn xếp kết quả vụ đấu giá đất tại Thái Bình, theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình, có 5 bị can gồm vợ “Đường Nhuệ” và 4 cán bộ bị đề nghị truy tố tội danh"Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đường “Nhuệ” xuất hiện, nhưng được xác định là vo can trong vụ án này.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa đề nghị truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, còn gọi là Đường “Nhuệ”) và Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ Đường) cùng 5 đàn em về tội “Cố ý gây thương tích”.

Liên quan đến vụ án Đường “Nhuệ” và đồng bọn, đến nay Công an tỉnh Thái Bình đã đã khởi tố 3 vụ án, 13 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ, 1 bị can; chuyển đề nghị truy tố 2 vụ với 7 bị can. Toàn bộ chuỗi hành vi phạm tội trên của vợ chồng Đường “Nhuệ” và đàn em đang lần lượt bị “lộ sáng” khi nhóm đối tượng này đánh hội đồng một phụ xe tại nhà riêng.