Cả gia đình tố bị hàng xóm truy sát bằng dao và mã tấu, 4 người bị thương

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 30/4, ông Ngô Văn Qua (75 tuổi) cùng vợ là bà Trần Thị Lý (70 tuổi, đều là thương 4/4, trú tại thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đang ăn cơm tối thì thấy người hàng xóm là Ngô Tuyến chạy xe máy nẹt pô trước nhà và buông những lời lẻ thách thức với anh Ngô Văn Thông (39 tuổi) - con trai của ông Qua. Ông Qua và anh Thông cùng con trai thứ là Ngô Văn Quang (36 tuổi) sang trước nhà ông Tuyến nói chuyển thì xảy ra cãi vã.

Lúc này một nhóm thanh niên lạ mặt chạy xe máy đến bất ngờ lao vào đánh ông Qua và anh Quang. Cùng lúc, ông Tuyến và con trai là Ngô Tân cầm mã tấu và dao từ trong nhà chạy ra chém liên tiếp vào người 3 cha con ông Qua và truy sát các nạn nhân về tận tới nhà.

Hậu quả, ông Qua bị chém sâu nhiều nhát vào vai, tay chân, lung, gãy 1 răng, rách môi, hỏng mũi, gãy toác ngón tay giữa của bàn tay phải. Còn bà Trần Thị Lý bị Ngô Tân con trai của ông Tuyến đánh gây bầm tím ở đùi chân trái. Anh Thông bị chém vào phần ngực trái và hông sườn trái. Anh Quang bị chém 2 nhát ở vai trái và mạng sườn phần lưng bên nách phải.

Cơ quan Công an làm việc tại hiện trường. Ảnh H.Q.

Thượng tá Nguyễn Thành Long – Trưởng Công an huyện Nghĩa Hành, cho biết: “Công an huyện đang xác minh, điều tra vụ việc, đã triệu tập những người liên quan đến vụ việc để xác minh, lấy lời khai; phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ. Nguyên nhân ban đầu của sự việc do mâu thuẫn của hai gia đình”.