Cả nhà bị tù vì tội gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/5/2017, Trần Hoàng Minh (29 tuổi) và Trần Tâm Lành (17 tuổi) là anh em ruột đi nhậu ở quán Kiều Minh thuộc xã An Thạnh Tây (Cù Lao Dung) rồi xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người trong quán. Anh em Minh được cho là dùng vỏ chai bia đập phá, hăm dọa những người xung quanh nên lực lương công an địa phương đến yêu cầu anh em Minh về trụ sở thì hai người này chống trả, gây thương tích cho một số CBCS Công an. Lúc này, ông Trần Việt Hùng (56 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Gồm (50 tuổi, là cha, mẹ của Tâm và Lành) xuất hiện, dùng nón bảo hiểm hành hung CBCS rồi lên xe bỏ trốn.

Đến 9 giờ ngày 22/5, trong khi 4 cảnh sát đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cù Lao Dung, thì ông Hùng, bà Gồm cùng các con ruột Trần Hoàng Minh, Trần Thị Hồng Nhung (21 tuổi), Trần Tâm Lành, Thạch Thị Ngọc Hân (23 tuổi, con dâu Hùng), Lê Hoài Thương (22 tuổi, con rể Hùng) vào bệnh viện tiếp tục la hét, hành hung các CBCS đang nằm điều trị ngay tại giường bệnh. Vụ việc khiến nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại bệnh viện rất bức xúc. Sau đó, Công an huyện Cù Lao Dung đến thì Hân, Nhung, Lành xô đẩy, cản trở những người thực thi công vụ. Còn Thương bị cho là dùng điện thoại di động đánh chảy máu đầu một cảnh sát...Vì vậy, công an đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng là Trần Tâm Lành, Lê Hoài Thương và Thạch Thị Ngọc Hân.

Ngày 20/3/2018, TAND huyện Cù Lao Dung xử sơ thẩm, tuyên Gồm, Lành, Nhung, Hân mỗi người từ 9-12 tháng tù vì hai tội “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”. Hùng với Thương, Minh chỉ bị cáo buộc một tội Chống người thi hành công vụ, mỗi người lĩnh 6 đến 9 tháng 15 ngày tù.

Cả nhà ông Hùng sau đó kháng cáo kêu oan, cho rằng họ không phạm tội. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX khẳng định TAND huyện Cù Lao Dung đã xử đúng người, đúng tội nên tuyên y án đối với 7 người trong gia đình này.

X.L