Cả nhà hầu tòa vì bảo vệ đồng hồ nước

Ngày 28/11, TAND quận Hai Bà Trưng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ”, truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1957); Nguyễn Bá Cường (SN 1981, con trai bà Nguyệt) và Nguyễn Thị Minh Thịnh (SN 1983, con gái bà Nguyệt). Vụ án xảy ra tại số 15 Hàn Thuyên, thuộc phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngày 19/8/2017.

Sau phần kiểm tra căn cước, lý lịch, trả lời HĐXX, bị cáo Nguyệt trình bày, khoảng 15h ngày 19/8/2017, tổ công tác công an phường Phạm Đình Hổ gồm ông Đỗ Văn Xuân và Nguyễn Văn Thuấn (cán bộ công an phường) tới nhà bà trong ngõ 15 Hàn Thuyên cùng một số công nhân khoan đục dời đồng hồ nước sạch của gia đình. Theo bà Nguyệt, do không nhận được thông báo, không có quyết định thực hiện việc trên nên bà cùng con trai, con gái không đồng ý cho tổ công tác tháo dỡ đồng hồ nước.

Theo bà Nguyệt, trước đây đồng hồ nước đặt ở trong nhà nhưng sau khi có dự án cải tạo đường nước, tất cả đồng hồ nước của các hộ dân trong ngõ 15 Hàn Thuyên được chuyển ra phía ngoài. Việc di chuyển đồng hồ nước này đã được bàn giao cho gia đình bị cáo khoảng 2 tháng trước đó.

“Bị cáo thừa nhận có to tiếng với nhóm người trên vì không hiểu lý do tại sao lại di chuyển đồng hồ nước đi khi đã thi công rồi. Khi các cán bộ bắt giữ và đè con trai bị cáo xuống nền bê tông, bị cáo lao vào cứu con trong tình huống tự vệ chứ không chống đối. Bị cáo có bê mấy viên gạch lên đường nước với mục đích để nhóm người thi công không được đào bới nhằm kéo dài thời gian để UBND phường biết đến”, bị cáo Nguyệt trình bày trước HĐXX.

Tại tòa, bà Nguyệt cũng cho biết, nội dung trong kết luận điều tra và cáo trạng chưa đầy đủ và đúng bản chất vụ việc. Cụ thể, gia đình nhà bị cáo cùng người thân chưa đồng ý thi công di chuyển đồng hồ nước nhưng không có hành vi chống người thi hành công vụ. Khi bị khống chế, Cường không kháng cự, không chống đối lực lượng cảnh sát.

Trả lời HĐXX, bị cáo Cường cho biết, khi xảy ra sự việc, bị cáo chạy tới dùng điện thoại quay lại và có bê hộp sắt rất nặng của nhóm người đến phá dỡ đồng hồ nước đẩy ra chỗ khác. Sau đó, có 2 cán bộ công an phường bất ngờ bẻ tay bị cáo, đẩy bị cáo ngã xuống phía trước. Theo phản ứng, bị cáo vùng vằng, muốn thoát ra ngoài nhưng không được. Cán bộ công an nằm đè lên, dùng tay bóp vào cổ bị cáo. Lúc này bị cáo ngột ngạt, không có khả năng kháng cự và buông thõng tay xuống đất. Thấy bị cáo bất động, mẹ bị cáo mới cố gắng vào cứu con chứ không có hành vi chống đối.

Có mặt tại phiên xét xử, ông Tuấn Anh - đại diện cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển kiến trúc đô thị cho biết, theo thiết kế đồng hồ nước nhà bà Nguyệt khi chuyển từ trong nhà ra ngoài, đồng hồ phải đặt sát nhà mới đúng. Sau đó đơn vị phát hiện, việc thi công lắp đặt ra giữa sân là sai vị trí nên đã lập biên bản. Đơn vị có xuống vận động gia đình lắp đồng hồ về đúng vị trí nhưng không được gia đình bà Nguyệt chấp thuận.

Các bị cáo tại tòa

Cán bộ công an nói gì?

Có mặt tại phiên tòa với tư cách người liên quan, ông Đỗ Văn Xuân- cán bộ Công an phường Phạm Đình Hổ cho biết, ngày 19/8, ông được trưởng công an phường giao nhiệm vụ 15h cùng ngày có mặt tại phố Hàn Thuyên hỗ trợ đơn vị thi công di chuyển đồng hồ nước về đúng vị trí thiết kế. Tuy nhiên, ông Xuân thừa nhận trước HĐXX rằng quên không thông báo bằng văn bản cho gia đình bà Nguyệt về việc tháo dỡ.

Ông Xuân trả lời HĐXX, khi vào ngõ 15 Hàn Thuyên có nói với gia đình bà Nguyệt được giao nhiệm vụ xuống đây đảm bảo an ninh trật tự cho đơn vị thi công, nếu làm sai sẽ chịu trách nhiệm. Ông Xuân khẳng định không giằng co với gia đình bà Nguyệt. Sau đó, anh Cường đi lại chỗ thùng đựng đồ, ném đập mạnh xuống nền xi măng. Để ngăn chặn hành vi của anh Cường, ông Xuân nắm tay anh Cường để đưa về trụ sở công an giải quyết.

“Tôi với anh Cường lúc này có xô đẩy, chị Thịnh và bà Nguyệt cũng vào co kéo, xô đẩy với tôi. Bà Nguyệt giật mạnh làm đứt cúc áo, đứt cầu vai hàm trung tá của tôi. Khi thấy tôi và 3 người trong gia đình bà Nguyệt giằng co, đồng chí Thuấn vào gỡ bà Nguyệt ra. Còn tôi và anh Cường cùng chị Thịnh vẫn đang giằng co dẫn đến ngã xuống nền xi măng. Tôi không bóp cổ anh Cường, nếu có đụng là do bà Nguyệt đụng vào cùi trỏ tay nên chạm phải”, ông Xuân nói trước HĐXX.

Tuy nhiên, tại tòa gia đình bà Nguyệt đã cung cấp hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chị Thịnh bị hai cán bộ công an túm tay giật ngược về phía sau. Ông Xuân thừa nhận một trong hai cán bộ công an trong hình ảnh camera nói trên chính là mình.

Ông Nguyễn Văn Thuấn - cán bộ công an phường Phạm Đình Hổ nói với HĐXX rằng, việc ông túm tóc chị Thịnh kéo ra là do bị cáo cắn vào tay ông. Tuy nhiên, chị Thịnh khai báo, sau khi bị cán bộ kéo lê dưới đất, chị xin được tự đi không được mới cắn vào tay một người không mặc cảnh phục. Nguyễn Hoàn

