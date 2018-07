Cả xóm bàng hoàng chứng kiến trai làng truy sát 12 người thương vong

Gặp ai chém nấy

Theo người dân kể lại, ban đầu, Thạch Sà Khêl chém em Hồ Minh Vy (12 tuổi) đang ngồi trước nhà và chém luôn cha em là ông Hồ Quang Trang khi ông này vào can ngăn. Sau đó, đối tượng này tiếp tục đi dọc theo xóm, gặp ai cũng vung dao chém; làm 12 người thương vong. Trong đó, bà Hồ Thị Trầm (91 tuổi) chết tại chỗ, cháu Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi) tử vong tại bệnh viện, riêng bé Hồ Bích Ngọc (11 tuổi) sức khỏe đang tiên lượng xấu.

Nhiều người vẫn còn bàng hoàng khi chứng kiến cảnh Khêl vung dao chém điên loạn vào người khác giống như một kẻ lên cơn ngáo đá. Bà Danh Thị Đen (45 tuổi, con dâu cụ Trầm) mặt vẫn còn thất thần kể: "Lúc đó khoảng 16 giờ, tôi chuẩn bị xuống nhà sau để nấu cơm nên khóa cửa. Một lúc sau, tôi nghe tiếng nhiều người trong xóm kêu la thảm thiết và có tiếng đập cửa nhà trên. Tôi chạy lên xem thì thấy Khêl đã phá cửa, xông vào nhà rồi vung dao chém mẹ chồng tôi khi bà đang nằm ngủ".



Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó, bà Đen vội chui xuống gầm giường trốn. Không thấy ai, Khêl đi tiếp xuống nhà sau, chém nhiều nhát vào tủ lạnh rồi bỏ đi. Khi tên này bỏ đi, bà chui ra thì thấy cụ Trầm đã tắt thở.



Cùng tận mắt chứng kiến cảnh người thân bị chém chết, ông Trần Văn Trí (57 tuổi) đau xót thuật lại: "Khi tôi cùng 2 cháu ngoại là Trần Thị Trúc Như (13 tuổi) và Hồ Bích Ngọc đang ở sau nhà chuẩn bị hái dừa thì thấy Khêl đuổi chém ông Hồ Quang Trang. Tôi và cháu Như vội nhảy xuống sông bỏ trốn. Còn cháu Ngọc không chạy kịp đã bị Khêl chém nhiều nhát".



Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, chị Trương Anh Phương (21 tuổi) gào khóc khi hay tin con gái 7 tháng tuổi đã tử vong. "Tôi chỉ còn nhớ lúc đó đang cùng 2 con nhỏ và người em bà con chơi trên giường thì bất ngờ Khêl cầm dao xông vào nhà chém xối xả vào đầu, làm tôi bất tỉnh. Khi tỉnh lại tôi mới hay tin 2 con mình là Dương Tú Quyên và Dương Chấn Huy (3 tuổi) cùng em họ Thạch Trọng Tình (10 tuổi) cũng bị chém trọng thương. Nhưng không ngờ sáng nay người ta báo tin con gái nhỏ tôi đã không qua khỏi" - chị Phương nghẹn ngào kể.



Kẻ truy sát tiền sử bị tâm thần?



Theo nhiều người chứng kiến sự việc, Khêl rất manh động, hung tợn lại to lớn nên không ai dám can ngăn. Thời điểm Khêl gây án, thanh niên ở ấp Đay Tà Ni đi làm ruộng, trong xóm hầu như chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em nên không thể khống chế Khêl. Chỉ khi lực lượng Công an xã Hưng Hội và Công an huyện Vĩnh Lợi đến mới truy bắt, khống chế được Khêl.



Chị Thạch Thị Ra Na (34 tuổi, em gái của Khêl) cho biết hơn 15 năm trước, Khêl khỏe mạnh như bao thanh niên trong xóm nên gia đình cưới vợ cho Khêl. Tuy nhiên, chỉ chung sống được thời gian ngắn Khêl đã phát bệnh tâm thần nên vợ Khêl đã bồng con trai về quê ngoại sinh sống.

Khi vợ bỏ đi, Khêl uống thuốc điều trị mỗi ngày. Lúc tỉnh, Khêl đi phụ hồ. Lúc "lên cơn", Khêl bỏ đi đâu đó vài ngày rồi trở về nhà. Gần đây, vừa trở về sau khi sang Trà Vinh làm hồ, Khêl đã gây ra án mạng đau lòng.

"Sau khi đi làm thuê từ Trà Vinh về được vài ngày, Khêl không chịu uống thuốc nên đã gây ra tội ác. Sự việc đau lòng xảy ra ai nấy cũng buồn, tôi không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời xin lỗi đến người nhà các nạn nhân", chị Na nói trong nước mắt.

Hàng xóm với Khêl cũng xác nhận đối tượng này bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, trước giờ Khêl không quậy phá ai. Vì thế, việc Khêl ra tay truy sát hàng loạt khiến ai cũng bất ngờ.

Chiều 25/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Thạch Sà Khêl để điều tra về hành vi giết người, đồng thời lập thủ tục đề nghị giám định tâm thần đối với Khêl.

Theo Người Lao Động