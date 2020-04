Cách chức trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai

Quảng cáo

Quyết định được Công an Đồng Nai công bố sáng 22/4. Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh, tạm thời quản lý Phòng CSGT Đồng Nai. Động thái này được Bộ Công an thực hiện sau khi Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Đặng Thế Trung.

Ông Trung bị xác định có nhiều vi phạm "rất nghiêm trọng" như: liên quan trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí quân dụng, để cấp dưới dùng súng bắn chết người; vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm...

Trước khi làm Trưởng phòng CSGT Đồng Nai năm 2017, ông Trung từng giữ chức Trưởng trạm kiểm soát giao thông Ngã ba Thái Lan và trạm Suối Tre. Năm 2009, ông được bổ nhiệm Phó phòng CSGT.

Liên quan đến sai phạm một số Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai kỷ luật về mặt Đảng, Công an Đồng Nai sẽ tiếp tục xử lý kỷ luật về mặt chính quyền theo quy định.

Cuối năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Công an tỉnh này vì liên quan nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, cán bộ... Trong đó, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, bị cách hết mọi chức vụ trong Đảng, cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai.

Theo VnExpress