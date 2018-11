Cài mìn làm nổ tung nhà người phụ nữ vì đòi nợ bất thành

Ngày 20/11, thông tin từ công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Cúc (SN 1983, trú tại tỉnh Bắc Giang) về 3 hành vi: Huỷ hoại tài sản, đe doạ giết người và tàng trữ vật liệu nổ trái phép.

Trước đó, vào khoảng 4h (ngày 1/11), người dân địa phương giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng nổ lớn tại nhà chị Nguyễn Thị Anh T. (SN 1986, trú xóm 4, xã Tràng Sơn, Đô Lương). Vụ nổ khiến tài sản cũng như ô tô của gia đình chị T. bị hư hỏng nặng. May mắn, thời điểm xảy ra vụ nổ, các thành viên gia đinh chị T. đang nằm ngủ phía trong nên không ai bị thương. Thông tin được báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Đô Lương có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Đô Lương đã báo cáo sự việc lên Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An.

Sau nửa tháng điều tra, Công an huyện Đô Lương phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ Lưu Văn Cúc (SN 1983, trú tại tỉnh Bắc Giang) là đối tượng gây ra vụ nổ nên đã tiến hành bắt giữ tại nhà riêng đối tượng.

Tại CQĐT, đối tượng Cúc đã khai nhận toàn bộ vụ việc. Cụ thể, Cúc có mâu thuẫn với chị T. trong chuyện tiền bạc nên đã mua mìn tự chế về mục đích để đòi nợ. Khoảng 4h sáng (ngày 1/11), Cúc mang mìn đến cài trước nhà của chị T. rồi kích nổ và rời khỏi hiện trường.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ