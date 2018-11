Cãi nhau trong lúc nhậu, hai người bị chém chết

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 2 xác minh, truy tìm nhóm thanh niên đã đâm chết 2 người trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2.

Theo thông tin ban đầu, khuya 23/11, anh P. (SN 1990, quê Đồng Tháp) cùng 5 thanh niên khác nhậu trước một căn nhà mặt tiền trên đường Nguyễn Thị Định.

Trong lúc nhậu, anh P. và một số người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nhưng được can ngăn. Sau đó, một thanh niên tức giận rời khỏi bàn nhậu, còn anh P. và các bạn tiếp tục uống bia.



Đến rạng sáng 24/11, khi anh P. cùng hai người bạn đang nhậu thì một nhóm thanh niên (công an đang xác minh lai lịch) cầm hung khí điều khiển xe máy dừng xe trước bàn nhậu. Nhóm anh P. chưa kịp phản ứng thì nhóm đối phương nhào vào chém loạn xạ rồi lên xe tẩu thoát.



Người dân phát hiện đưa anh P. cùng một người bạn đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng 2 nạn nhân đã tử vong.



Nhận được tin báo, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai những người liên quan.

Theo Người Lao Động