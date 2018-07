Cầm cố dây chuyền bạc để 'thó' 5 chiếc lắc vàng

Ngày 1/7, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho hay đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Trung để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Theo tài liệu điều tra, sáng 28/6, chủ tiệm vàng số 153 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài là ông Đinh Văn Cung (66 tuổi) đến Công an phường Cát Dài trình báo về việc rạng sáng cùng ngày, kẻ gian đột nhập tiệm vàng của gia đình ông, lấy trộm một số đồ trang sức bằng vàng.

Nguyễn Văn Trung.

Quá trình xác minh điều tra, Công an phường Cát Dài xác định được nghi phạm đã gây ra vụ trộm cắp tại tiệm vàng là Nguyễn Văn Trung (40 tuổi, trú tại phường An Dương, quận Lê Chân). Trung từng có 3 tiền án về các tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích. Được "mời" về trụ sở công an, Trung thừa nhận hành vi phạm tội.Theo khai nhận ban đầu, vào 8h30 ngày 28/6, Trung điều khiển xe máy đến hiệu vàng 153 Nguyễn Đức Cảnh, thấy có 1 mình ông Cung ở nhà, Trung giả vờ muốn cầm cố sợi dây chuyền bạc đang đeo trên cổ với giá 2 triệu đồng. Lợi dụng lúc ông chủ lúi húi kiểm tra chất lượng sợi dây chuyền bạc thì Trung thò tay vào trong tủ kính lấy đi 5 chiếc lắc dây chuyền vàng.Sau khi lấy được tài sản, Trung bảo không muốn bán dây chuyền nữa và lên xe tẩu thoát. Số vàng lấy được, Trung mang về nhà người thân ở Hùng Duệ Vương cất, chờ "yên" mới mang đi tiêu thụ.Cơ quan công an đã tiến hành thu hồi tang vật là 5 chiếc lắc dây chuyền vàng, trả lại cho bị hại.