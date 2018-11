Cấm đi khỏi nơi cư trú 3 đối tượng hành hung nữ nhân viên hàng không

Chiều ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng Phạm Hữu An (SN 1990, trú tại số nhà 3, ngõ 46, Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa); Lê Văn Nhị (SN 1977, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) và Lê Trung Dũng (SN 1984, trú tại Thị trấn Thọ Xuân) về hành vi gây rối trật tự công cộng tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Các đối tượng An, Dũng, Nhị (từ trái qua) tại cơ quan CSĐT. Trước đó, tại Cảng hàng không Thọ Xuân, 3 đối tượng Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng đã có hành vi chửi bới và hành hung nhân viên đại diện của hãng hàng không Vietjet Air. Chứng kiến sự việc xảy ra 2 nhân viên kiểm soát an ninh là Trịnh Ngọc Hoàn và Vũ Quốc Hội đã can ngăn thì bị Lê Trung Dũng đánh vào mặt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Thọ Xuân khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Sau khi điều tra, xác minh, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơ cư trú đối với 3 đối tượng nói trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan CSĐT công an huyện Thọ Xuân điều tra, làm rõ.

Theo Dân trí