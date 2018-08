Camera ghi hình nhóm bảo vệ đánh hội đồng dã man 2 công nhân

Tối 11/8, đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm người mặc đồng phục bảo vệ đánh hội đồng 2 nam thanh niên được đăng tải lên mạng xã hội. Clip nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi tính côn đồ của nhóm bảo vệ trên.

Theo nội dung đoạn ghi hình, nhóm bảo vệ cầm dùi cui, nón bảo hiểm, gậy gộc lao vào đánh tới tấp 2 người. Mặc cho nhiều người dân hô hoán, can ngăn nhưng nhóm người vẫn không buông tha.



Thậm chí, khi các nạn nhân gục xuống thì nhóm người vẫn lao vào hành hung. Người đăng clip cho biết nhóm bảo vệ này làm việc tại một công trình trên địa bàn phường An Phú, quận 2.



Đại diện Công an quận 2, TP.HCM cho biết 2 công nhân vào một công trình trên địa bàn nhưng không đội mũ bảo hộ nên nhóm bảo vệ nhắc nhở. Tuy nhiên, 2 bên sau đó lời qua tiếng lại rồi đánh nhau.



Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 2 đã mời một số người liên quan lên làm việc. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

